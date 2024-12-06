Приоритеты во время войны

Невозможно представить, чтобы в нацистской Германии на третий год войны антифашисты боролись с загрязнением окружающей среды.

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Путин и война в Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Вчера был на полузакрытой конференции, посвященной (наряду с прочим) поддержке гражданского общества в России. На одной её сессии рассказывали о похищении тысяч жителей оккупированных территорий Украины, пытках, издевательствах, изнасилованиях, массовых убийствах. А на другой говорили, что в России есть гражданское общество и оно даже добивается каких-то успехов, например, в сфере экологии: где-то под давлением активистов вредное производство остановили, где-то токсичную стройку.

Извините, но это как в бородатом анекдоте: или крестик или штаны. Массовый террор и пытки не могут сочетаться с гражданским обществом. В фашистском государстве, ведущем захватническую войну, совершающем чудовищные преступления, просто не может быть никакого гражданского общества. Как не было его в нацистской Германии и СССР. Группы недобитых диссидентов и правозащитников могут быть, но гражданское общество в таком государстве невозможно. В современной России отдельные люди и нелегальные группы много хорошего делают, в том числе для тех же похищенных украинцев, но это не гражданское общество, а героические одиночки.

Невозможно представить, чтобы в нацистской Германии на третий год войны антифашисты боролись с загрязнением окружающей среды. Они занимались гораздо более актуальными для военного времени делами. Германские антифашисты работали на победу союзников в сферах военной пропаганды и разведки, помогали партизанам на оккупированных территориях, наконец, готовили заговор и покушение на Гитлера.

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Понятно, что наиболее важна всесторонняя помощь Украине. Что касается антипутинских россиян, пора, по-моему, Западу сделать своим приоритетом поддержку не мифического гражданского общества в России, а их силового сопротивления и прямого противодействия путинскому режиму в гибридной войне со свободным миром.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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