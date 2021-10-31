УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Принуждение к вакцинации лучше, чем очереди в крематории

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

31 октября 2021, 19:26

Еще два месяца назад надо было объявить о том, о чем объявили сегодня. И дать населению месяц. Чтобы вакцинация прошла активнее.

вакцинация
Принуждение к вакцинации лучше, чем очереди в крематории / УНИАН

Теплая ванна вредна для вашего здоровья.

В Украине критическая ситуация с коронавирусом.

В Украине критическая ситуация в энергетике.

Писец подкрался незаметно, хоть виден был издалека….

И та и другая ситуация могли быть спрогнозированными. И даже прогнозировались. И требовали реакции. Но реакции не было. Почему? Потому что не поступил сигнал. Вы можете бесконечно жарить руку на медленном огне, но если мозг отключен, он не даст сигнал нервной системе убрать руку.

Реклама

Так и в нашей теплой ванне, окруженной лояльными людьми. От которой давно отогнали профессионалов. Первое лицо, от которого все зависит, пребывает до поры до времени в счастливом неведении. И время уходит. Плохие новости никто не приносит. Все же знают, что бывает с гонцами, которые приносят плохие вести. Кто портит настроение…

Читайте такжеВесь колбасный совок оргазмирует на "Спутник"В Киеве с понедельника красная зона. И надо иметь сертификат о вакцинации, чтобы жить полноценной жизнью. Да и по всей стране тоже. Это хороший стимул вакцинироваться. Если знать об этом загодя. Если знать за два месяца до того, что с 1-го ноября будет такой режим. Можно ли вакцинироваться двумя дозами вакцины за выходные? Вопрос риторический.

Да, люди сами виноваты. Люди такие. Но власть то давно в курсе, какие у нас люди. Зашкаливающий уровень антивакцинаторов социология показывала еще с весны. И то, что политики прямо избегали месяцами публично настаивать на вакцинации, говорит о том, что они в курсе. Комментарии в инстаграмме им в помощь. А то, как ведет себя вирус дельта, было видно еще летом.

Что требовалось от власти в такой ситуации? Единая централизованная кампания. Принуждения к вакцинации. Да, непопулярно. Но лучше, чем видеть сегодняшние очереди в крематории.

Еще два месяца назад надо было объявить о том, о чем объявили сегодня. И дать населению месяц. Чтобы вакцинация прошла активнее. И сделать из всей страны один большой Моршин. Если там смогли, то, значит, смогли бы и по всей стране. Постепенно закручивая гайки. Но команды не последовало. В итоге петух клюнул, но уже поздно. У нас и коллапсирует медицинская система и одновременно люди побегут покупать сертификаты о вакцинации, чтобы было что предъявлять с понедельника. И продолжат попадать в больницы. И вакцинация сейчас идет авральными темпами. Но это никак не помогает сегодняшнему моменту.

Видели ли отдельные начальники такую ситуацию? Конечно. Эксперты, настоящие эксперты, кричали об этом и показывали пальцем на то, как делают в Европе. Но разве можно подливать холодную воду в теплую ванну? И лучше оставить донесение информации кому-то другому. В итоге дурных нема. И в дураках вся страна. А Украина является одновременно и наименее вакцинированной в Европе (стыд и срам) и показывает сумасшедшие темпы смертности.

И дело тут даже не в отдельных персоналиях. Дело в системе.

Одновременно нам всем грозят веерные отключения электроэнергии этой зимой. И да, конечно, есть общий мировой энергетический шок. Но на него же надо было реагировать.

Читайте такжеЭпидемия - это прекрасный повод для структурирования обществаВ итоге мы входим в холода с газом впритык, рекордно низкими запасами угля, остановкой поставки энергетического угля из России. И даже импорт электроэнергии из России вряд ли поможет, потому что Россия не хочет помогать. Не дает электроэнергии и все. Не говоря уже о том, что в пиковые холода Россия может еще и транзит газа остановить.

То, что Россия может ударить в критический момент, ни для кого не сюрприз. Сюрприз, что этот удар является для кого-то сюрпризом. И Россия бьет. Просто потому, что мы подставились.

Что по итогу? По итогу трудно понять, как в такой ситуации мы избежим веерных отключений этой зимой. Можно ли было этого избежать? Да. Но сначала поломали Нафтогаз, заигрались в популизм на рынке газа, а потом еще и на рынке угля. Цены на уголь по всему миру росли, а Украина держит низкие тарифы на электрику. Как результат - компании не накапливают уголь. И теперь остается только молиться богу погоды, чтобы глобальное потепление явило себя Украине этой зимой во всей красе.

Можно было начать делать что-то раньше? Да. Но надо было принять такое решение. Но никто не хочет нести плохие вести. Особенно, если потенциальный посланник обещал, что все будет чики- пики, мамой клянусь. И надо же популярные решения принимать, тарифы на электрику снижать. Ну вот и будем зимой сидеть с самыми низкими тарифами на свет в Европе, но без света. Романтика.

На авось не прокатило. Ни с коронавирусом. Ни с энергетикой.

В итоге время потеряно. И уже поздно. Нет решения, которое бы сделало хорошо. Можно говорить только о минимизации потерь.

Какой вывод? Что мы должны понять, чтобы этого больше не повторилось?

Читайте такжеКовид не закончится никогда: нужен ли Украине локдаунСистема, построенная по принципу лояльности, не работает. Ни один бизнес так не выживет. Не могут адекватно работать и при деспотии. Просто система с любым руководителем не дееспособна в "теплой ванне". Потому что его окружают просто лояльные, которые льстят, что есть сил, и окружают и себя любимых такими же льстецами, которые рассказывают день и ночь о великих свершениях и даже финансовый отчет компании могут превратить в дешевую оду.

Общество получило урок. Политики получили урок. Ручное управление не работает. Надо строить институты. И опираться на профессионалов, а не на лояльных людей.

И да, это очень дорогой урок. В тысячи жизней и миллионы судеб. И черт его знает, сколько миллиардов гривен.

viber
вакцинация коронавирус веерные отключения Сергей Фурса вакцинация от коронавируса тарифы на свет
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на 29 октября 2021 для всех знаков Зодиака: зависть недругов или денежное везениеГороскоп на 29 октября 2021 для всех знаков Зодиака: зависть недругов или денежное везение Украине из-за Байрактаров уже нечего бояться ЕвропуУкраине из-за Байрактаров уже нечего бояться Европу На украинцах будут испытывать вакцины от коронавируса: в каких клиникахНа украинцах будут испытывать вакцины от коронавируса: в каких клиниках Какая вероятность заболеть ковидом повторно: врач озвучил шансы вакцинированныхКакая вероятность заболеть ковидом повторно: врач озвучил шансы вакцинированных Когда день автомобилиста и дорожника 2021 в Украине: дата, поздравления и картинки к праздникуКогда день автомобилиста и дорожника 2021 в Украине: дата, поздравления и картинки к празднику
19:36

"Папа даже глаза закрыл от радости": Горбунов показал лицо своего младшего сына

19:32

В центре Киева мужчина превратил 5-комнатную квартиру в помойку – ее удалось продать Видео

19:26

Принуждение к вакцинации лучше, чем очереди в крематории мнение

19:21

Полуголая Надя Дорофеева снялась без лифчика и удивила фанатов откровенным признанием

18:57

В моду вошли теплые пальто и куртки женские из искусственного меха необыкновенной красоты Фото Видео

Реклама
18:55

Боевики на Донбассе ударили из тяжелых минометов: ВСУ понесли потери Видео

18:51

Вопреки недугу: звёздный винничанин с ДЦП после сотен отказов таки нашел работу Видео

18:30

Каменских с фиолетовыми волосами и в ультракоротком платье похвасталась стройными ножками

18:22

Пенсии в Украине существенно вырастут: кому и сколько добавят Видео

18:01

Гороскоп на 1 ноября 2021 для всех знаков Зодиака: разочарование в близком или кардинальные перемены Видео

17:52

Что есть до и после вакцинации: это поможет минимизировать побочные эффекты

17:48

Скачок неизбежен: стало известно, как изменится курс валют до конца 2021 года Видео

17:21

Приметы на 1 ноября: что нельзя делать в день Ивана и как не попасть в беду Видео

16:54

Врач назвал новые и опасные симптомы штамма коронавируса Дельта+ Видео

16:48

"Ужасы" реанимации: врач раскрыл причину роста смертности от коронавируса Видео

16:43

На Полтавщине произошло масштабное ДТП с участием детей Видео

16:40

На дорогах Киева с 1 ноября вводится единый скоростной режим: что это значит Видео

16:14

Самая вкусная закуска из багета за 10 минут: восхитительный рецепт Видео

16:06

Эксперты заявили об опасности мяса: сколько можно употреблять в день Видео

15:57

Донбасс превратят в полигон: эксперт спрогнозировал ответ РФ на удары Bayraktar Видео

Реклама
15:40

На себя не похож: Алек Болдуин впервые прокомментировал гибель украинки на съемках фильма Видео

14:57

Украину зальет дождями: синоптик предупредила о резком похолодании Видео

14:49

Вакцинация от коронавируса в пять раз эффективнее природных антител - ученые Видео

14:42

В Ивано-Франковске молодожены отдали все свадебные подарки детям из приюта

14:35

Тарифы на газ взлетят: кого в ноябре заставят раскошелиться Видео

14:23

МИД Турции призвал Украину не использовать название "турецкий Байрактар" Видео

13:48

Убегал и шел на таран: пьяного украинца в Польше преследовали пять машин полиции

13:22

Электронная подпись не нужна: украинцам упростили получение COVID-сертификатов Видео

13:10

В Украине одобрили вакцинацию против коронавируса детей от 12 до 17 лет, но есть условие Видео

13:01

Синоптики дали прогноз на ноябрь: стоит ли ждать снега и сильных морозов в Украине Видео

12:58

Холодный огонь на Хэллоуин: где мощная вспышка на Солнце "открыла" северное сияние Видео

12:11

"Стыдно": Голубовская жестко обратилась к врачам, призывающим не лечить невакцинированных Видео

12:09

"Российская дезинформация? Ужас": посольство США весело поздравило украинцев с Хэллоуином Видео

11:57

Мощный удар коронавируса: большинство областей Украины – в "красной" зоне Видео

11:40

Танки и ракеты РФ на границе Украины: в США и ЕС предупредили, к чему готовиться

11:30

Неутешительные цифры: Украина на втором месте в мире по суточной смертности от COVID-19 Видео

11:28

В Грузии подсчитали голоса на местных выборах, в Тбилиси лидирует Каха Каладзе

10:45

Взрывная эпидемия: врач предупредил о коллапсе из-за COVID-19 и назвал сроки Видео

10:36

В МОН заявили, что в Украине достигнут порог вакцинации учителей в 80% Видео

09:36

Кому нельзя вакцинироваться от COVID-19: Комаровский назвал противопоказания Видео

Реклама
09:34

Пока трагедия не приходит в семью, украинцы не идут вакцинироваться - инфекционист Видео

08:56

Гороскоп на 31 октября 2021 для всех знаков Зодиака: убытки, грандиозные перемены или козни недругов Видео

08:53

"Бабье лето" на пороге зимы: Украину разогреет до +24° – прогноз Видео

08:20

Коронавирус в Украине за сутки обнаружили у более 17 тысяч человек, тьма госпитализаций Видео

07:56

Завтра в Киеве начинается локдаун: все ограничения, поблажки и новые правила Видео

07:50

Многие умирают: врач раскрыл катастрофическую ситуацию в COVID-больницах Видео

07:45

Эпидемия - это прекрасный повод для структурирования общества мнение

07:28

"Чтобы Россия не манипулировала": Байден на встрече с Меркель поднял вопрос поддержки Украины

07:10

Тотальный локдаун в Украине не сработает: Комаровский объяснил провал сценария жесткого карантина Видео

06:27

Украине из-за Байрактаров уже нечего бояться Европу мнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять