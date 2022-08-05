Примите жестокую правду войны, истерички

Украинцам следует прикрутить фонтан дешевого оптимизма / Фото УНИАН

Про паникёров.

Паникёры - это не те, кто говорит правду, а те, у кого от этой правды истерика.

Истерички истерично призывают не сеять панику, не пугать их постами про наступившую военную катастрофу и гибель армии...

Успокойтесь. Катастрофы ещё нет, и армия не погибла. Стоять на краю катастрофы можно долго, можно даже заглянуть вниз, но главное вовремя спохватиться и принять правильное решение, пока бездна не затянула навсегда.

Правильное решение - прикрутить фонтан дешевого оптимизма, и вместо слезной петиции о разрешении выезда мужчин за границу, подписать петицию о всеобщей мобилизации.

Правильное решение - сделать ставку на талантливых, авторитетных военачальников, а не на удобных, незаметных и услужливых.

Правильное решение - перевести экономику на военные рельсы, мобилизовать все научные, технические, производственные ресурсы на ремонт военной техники и выпуск военной продукции.

Правильное решение - это не "политическое решение" по удержанию территорий, а военная задача по разгрому армии врага. Потому что когда бандит с автоматом, а вы - с пистолетом, то сколько бы вы не огрызались, это всё равно плохо кончится, если не быть хитрым, а тупо сидеть в обороне.

Правильное решение - не решение для успокоения истеричек, а жестокая правда войны. Потому что только зная правду можно сделать верные шаги в нужном направлении и отойти от бездны.