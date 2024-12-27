Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Пример "мягкой силы" Китая в Афганистане

Алексей Кущ
27 декабря 2024, 19:10
39
1,5 трлн дол потрачено, а в стране не осталось ничего вновь созданного, материального и ценного.
Афганистан
Афганистан / pajhwok.com

За время американского присутствия в этой стране не было построено ни одного крупного инфраструктурного проекта или предприятия для создания рабочих мест.

Зато была масса грантовых структур и терабайты флешек с презентациями "как нужно жить".

И у каждого американского "ориенталиста" в Вашингтоне была своя или родственная ГО-шка, через которые прошли сотни миллионов долларов в виде "грантовой коррупции".

видео дня

Процветала коррупция местных властей, судебное бесправие, а ключевая больница в Кандагаре была построена еще китайцами в 70-х годах.

Кольцевую дорогу в стране не ремонтировали, потому что по ней могли перемещаться талибы.

Процветал наркотраффик и выращивание опиумного мака.

Пусть лучше растят мак, чем воюют - думали тогда в Кабуле.

Талибан именно потому и победил, что нес некую понятную народу "средневековую справедливость" с публичными казнями коррупционеров, сжиганием посевов мака и законами шариата.

Я не являюсь апологетом политики талибов, но просто функционерам США в Афганистане нужно было перед отправкой в Кабул проводить тесты на знание книги Саида "Ориентализм", а не нести "бремя белого человека" в афганские кишлаки.

1,5 трлн дол потрачено, а в стране не осталось ничего вновь созданного, материального и ценного, кроме пары гостинниц в Кабуле и нескольких ресторанов и магазинов. Ну и кучи брошенной военной техники.

В этом и кроется крах политики США в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии.

Нужно насаждать не идеологию, а материальное развитие на базе местного национального жизненного уклада.

Всесто этого, США в этих странах насаждали "японскую модель" на базе длительной оккупации.

Но если сработало один раз, то благодаря адаптивности японцев к новым формам развития, которые были заложены не в 1945 году, а в эпоху Мейдзи.

Пять триллионов долларов потратили США на все эти войны, сумму, вполне достаточную для системной реконструкции Глобального Юга.

Именно поэтому, Китай действует иначе.

Он не посылает свои войска, а "посылает" инвестиции.

Китайская компания SAKO Afghan и Мингорпром Афганистана подписали соглашение на строительстве цементного завода возле города Пули-Алам (провинция Логар).

Сумма инвестиций — $145 млн.

Плановая мощность предприятия - до 2500 тонн цемента в сутки.

Это один из примеров, есть и другие. И у Китая в Афганистане может получится, в отличие от Британии, СССР и США.

Кто такой Алексей Кущ?

Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Сирия Афганистан Алексей Кущ
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Синоптики назвали дату похолодания: где объявили штормовое предупреждение

Синоптики назвали дату похолодания: где объявили штормовое предупреждение

19:44Синоптик
Завершение войны в Украине: Шольц раскрыл позицию Трампа

Завершение войны в Украине: Шольц раскрыл позицию Трампа

19:31Мир
Фейковая инвалидность ради выплат: чиновника КГГА подозревают в мошенничестве

Фейковая инвалидность ради выплат: чиновника КГГА подозревают в мошенничестве

19:08Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Ни хорошо, ни плохо: 4 знака зодиака, для которых 2025 год будет нейтральным

Ни хорошо, ни плохо: 4 знака зодиака, для которых 2025 год будет нейтральным

Кристина Орбакайте окончательно отказалась от РФ - Пугачева отреагировала

Кристина Орбакайте окончательно отказалась от РФ - Пугачева отреагировала

Гороскоп на завтра 28 декабря: Тельцам - неожиданные подарки, Девам - хорошая новость

Гороскоп на завтра 28 декабря: Тельцам - неожиданные подарки, Девам - хорошая новость

Наталья Сумская рассказала о своей таинственной дочери, которую она содержит

Наталья Сумская рассказала о своей таинственной дочери, которую она содержит

Справятся с головоломкой не все: найдите спрятавшуюся кошку среди сов за 9 секунд

Справятся с головоломкой не все: найдите спрятавшуюся кошку среди сов за 9 секунд

Последние новости

19:45

10 тысяч дронов до конца года: РФ наращивает производство беспилотников - CNN

19:44

Синоптики назвали дату похолодания: где объявили штормовое предупреждение

19:36

"Будьте интересны": миллиардер из списка Forbes раскрыл секрет успеха

19:31

Завершение войны в Украине: Шольц раскрыл позицию Трампа

19:10

Пример "мягкой силы" Китая в Афганистанемнение

Прогноз на 2025 год для Украины: Загородний - о сюрпризах от ВСУ и переговорах с РФПрогноз на 2025 год для Украины: Загородний - о сюрпризах от ВСУ и переговорах с РФ
19:08

Фейковая инвалидность ради выплат: чиновника КГГА подозревают в мошенничествеФото

18:50

Путин потерпел поражение в Украине по всем пунктам: Шольц сделал важное заявление

18:31

Баку объявил демарш Чечне из-за сбитого самолета AZAL и потребовал компенсации

18:12

Докажите свою гениальность: определите за 5 секунд, какая бабушка фальшивая

Реклама
17:50

"Россия не может удержаться": генерал сказал, закончится ли война в 2025 году

17:29

Поздравления с Новым годом 2025: красивые слова в прозе и стихах и картинки

17:21

"Патологический лжец": в МИД ответили Лаврову насчет "диалога без Украины"

16:59

Молоко и яичный белок: с чем пить виски, кроме колы

16:49

"Очередной провал": эксперт назвал последствия сбития самолета в Грозном для РФВидео

16:40

Правительство разрешило забронировать от мобилизации еще одну категорию украинцев

15:42

Чем отличаются 2 девушки: только самый внимательный найдет 3 отличия за 10 секунд

15:29

Как быстро разморозить мясо: лайфхак взорвал Сеть

15:26

Вечер памяти Виталия Билоножко: видео из Дворца "Украина"

15:20

Кола и кислота: как удалить известковый налёт с унитаза

15:15

Войска КНДР могут начать бои на Юге: в ВСУ прокомментировали информацию

Реклама
15:14

Ефросинина рассказала, чем занимается ее не публичная дочь

14:42

10 вещей и продуктов, которые нельзя ставить в микроволновую печь: стоит знать всемВидео

14:39

Враг готовит новые атаки на юге: в ВСУ раскрыли два направления штурма РФ

13:55

Россияне попытались высадиться на остров под Херсоном: в ВСУ заявили о потерях

13:54

Как определить тип кожи за 30 секунд: косметолог поделилась простым методом

13:34

Прилетел из США: Екатерина Осадчая показала редкое фото 22-летнего сына-красавца

13:30

"Конечно пойдут": военный назвал условие штурма РФ Днепропетровской области

13:08

Как сделать скриншот на компьютере Windows 10: нехитрая инструкция

12:58

Президент ФРГ распустил Бундестаг и назначил новые выборы в парламент

12:46

Украину накроет антициклон "Гюнтер": где резко ударят морозы

12:39

Судья, которая в Революцию достоинства приняла 8 решений против местных майданов, до сих пор работает в ВАКС – СМИ

12:36

"Они правда пара": Эктор Хименес-Браво засветился в объятиях с украинской звездой

12:27

Что подарить девочке на Новый год: идеи на любой кошелек

12:17

"Доллары в унитазе": появились новые детали в деле львовских чиновников-коррупционеров во главе с депутатом от "ЕС"

12:15

В Украине отменили графики отключения света: какие области вошли в список

11:47

Захваченный ВСУ в плен северокорейский солдат умер - разведка Южной Кореи

11:42

Китайский гороскоп на завтра 28 декабря: Кроликам - стресс, Драконам - трудные времена

11:39

Отправка новобранцев на фронт: Сырский сделал заявление о подготовке военных

11:17

Погиб 16-летний актер, звезда популярного фильма

11:16

На Новый год похолодает и будет снег: синоптик рассказала об изменении погоды

Реклама
11:13

Как снять наклейку с посуды: легкий трюк со скотчем и свечой

11:10

ГУР мощным ударом HIMARS ликвидировало российских офицеров на Запорожье

11:02

Гороскоп Таро на новолуние 30 декабря: Рыбам - удача, Весам - смена плановВидео

10:38

Алина Гросу вернулась в Украину и показала родного человека - детали

10:26

Россияне уже вышли на трассу от Покровска до Днепра: может ли РФ перерезать дорогу

09:52

РФ захватила Курахово в Донецкой области: в ISW раскрыли детали прорыва оккупантов

09:51

"Сбил российский Панцирь-С1": Буданов назвал причину падения азербайджанского самолета

09:29

Гороскоп на завтра 28 декабря: Тельцам - неожиданные подарки, Девам - хорошая новость

09:25

Многие хозяйки даже не догадываются: почему опара не поднимается

09:20

Через почти два года немецкие танки Leopard 1 начали поступать в Украину — Forbes

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять