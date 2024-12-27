Пример "мягкой силы" Китая в Афганистане

1,5 трлн дол потрачено, а в стране не осталось ничего вновь созданного, материального и ценного.

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Афганистан / pajhwok.com

За время американского присутствия в этой стране не было построено ни одного крупного инфраструктурного проекта или предприятия для создания рабочих мест.

Зато была масса грантовых структур и терабайты флешек с презентациями "как нужно жить".

И у каждого американского "ориенталиста" в Вашингтоне была своя или родственная ГО-шка, через которые прошли сотни миллионов долларов в виде "грантовой коррупции".

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Процветала коррупция местных властей, судебное бесправие, а ключевая больница в Кандагаре была построена еще китайцами в 70-х годах.

Кольцевую дорогу в стране не ремонтировали, потому что по ней могли перемещаться талибы.

Процветал наркотраффик и выращивание опиумного мака.

Пусть лучше растят мак, чем воюют - думали тогда в Кабуле.

Талибан именно потому и победил, что нес некую понятную народу "средневековую справедливость" с публичными казнями коррупционеров, сжиганием посевов мака и законами шариата.

Я не являюсь апологетом политики талибов, но просто функционерам США в Афганистане нужно было перед отправкой в Кабул проводить тесты на знание книги Саида "Ориентализм", а не нести "бремя белого человека" в афганские кишлаки.

1,5 трлн дол потрачено, а в стране не осталось ничего вновь созданного, материального и ценного, кроме пары гостинниц в Кабуле и нескольких ресторанов и магазинов. Ну и кучи брошенной военной техники.

В этом и кроется крах политики США в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии.

Нужно насаждать не идеологию, а материальное развитие на базе местного национального жизненного уклада.

Всесто этого, США в этих странах насаждали "японскую модель" на базе длительной оккупации.

Но если сработало один раз, то благодаря адаптивности японцев к новым формам развития, которые были заложены не в 1945 году, а в эпоху Мейдзи.

Пять триллионов долларов потратили США на все эти войны, сумму, вполне достаточную для системной реконструкции Глобального Юга.

Именно поэтому, Китай действует иначе.

Он не посылает свои войска, а "посылает" инвестиции.

Китайская компания SAKO Afghan и Мингорпром Афганистана подписали соглашение на строительстве цементного завода возле города Пули-Алам (провинция Логар).

Сумма инвестиций — $145 млн.

Плановая мощность предприятия - до 2500 тонн цемента в сутки.

Это один из примеров, есть и другие. И у Китая в Афганистане может получится, в отличие от Британии, СССР и США.

Кто такой Алексей Кущ? Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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