Прилетать оккупантам будет в ближайшее время весьма интенсивно, считает Коваленко / 10-я горно-штурмовая бригада

Про очередной пакет помощи США скажу так - not bad!

45 танков Т-72 - неплохо. Вполне может закрыть потребность одного из направлений и значительно ускорить там события. Какое именно направление и на когда можно ожидать это ускорение - не скажу. Но, поверьте, это ни один из тех плацдармов, за которыми вы сейчас очень пристально наблюдаете.

250 ед. БТР M1117 - очень неплохо!

M1117 - это бронетранспортёр, который был принят на вооружение армии США в 2009 году и до сих пор успешно применяется.

Его огневой потенциал это 40-мм гранатомет Mk 19 калибра .50 M2HB, а так же пулемёт M240H.

M1117 использует усовершенствованный модульный расширяемый пакет брони от IBD Deisenroth Engineering, состоящий из аппликации из керамического композита снаружи и противоосколочного вкладыша внутри.

Броня M1117 защищает от огня стрелкового оружия, мин и самодельных взрывных устройств (СВУ), эффективно отражает попадания РПГ и распределяет по корпусу взрывную силу. В Ираке и Афганистане M1117 подтвердили свою высокую выживаемость.

Собственно, отличная броня для манёвренных штурмовых групп, осуществляющих стремительное контрнаступление и захват позиций противника при высоком осколочном воздействии средств поражения врага.

40 бронекатеров - неплохо, но более ничего сказать не могу. Точно неизвестно, что именно за катера будут переданы и в какой зоне они будут использоваться. Явно не в морской зоне, а, значит, Днепр и излучины. Важно, нужно, в среднесрочной перспективе пригодится.

1100 боеприпасов Phoenix Ghost - очень неплохо.

Это БПЛА-камикадзе, который США стали передавать Украине в апреле, позволяет эффективно поражать легкобронированные цели в любое время суток.

Весьма примечательно то, что 1100 Phoenix Ghost - это больше, чем общее количество поставленных ВСУ данных БПЛА за всё время войны. То есть, прилетать оккупантам будет в ближайшее время весьма и весьма интенсивно.

Что тут скажешь - номенклатура пакета радует. По крайней мере, его открытая часть. Что в закрытой - одному Залужному известно! Но в целом, по этой технике уже можно сделать весьма однозначные выводы. Не так ли?

Источник