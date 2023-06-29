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Пригожинский мятеж: режим не распался, но трещины пошли

Максим Розумный
29 июня 2023, 19:43
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Путин и его окружение (Патрушев, Чемезов) будут заинтересованы как можно скорее завершить войну.
Пригожинский мятеж: режим не распался, но трещины пошли
Тяжелое вооружение вагнеровцы должны передать Росгвардии / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Пригожинский мятеж похож на удар по глиняному сосуду. От него режим не распался, но трещины по нему пошли. По этим трещинам можно угадать пунктиры будущих коалиций и противостояний.

В этом смысле важны следующие моменты. Тяжелое вооружение вагнеровцы должны передать Росгвардии. Показательной стала мобилизация кадыровцев на внутренний фронт. Похоже, что именно Золотов и Кадыров являются главной опорой режима на данный момент.

видео дня

Армия (Шойгу с Герасимовым) окончательно превратились в нелюбимую невестку. И вероятные поражения на фронте и потери оккупированных территорий только закрепят этот статус. Вместе с тем, армия остается крупным потребителем бюджетных ресурсов.

Это значит, что Путин и его окружение (Патрушев, Чемезов) будут заинтересованы как можно скорее завершить войну и взять под собственный контроль потоки оборонного заказа. Очевидно, слухи о замене Шойгу на тульского губернатора Дюмина небезосновательны.

Наиболее острым выглядит потенциальный конфликт между русскими националистами, поддержавшими мятеж Пригожина, и чеченской жандармерией, отправившейся в российские города на его подавление.

Вся надежда на Валентину Матвиенко, которая выбрала позицию над столкновением и которую лично похвалил Лукашенко. Еще один гарант российской государственности. Дальше будет.

Кто такой Максим Розумный

Максим Розумный - украинский политолог, философ, поэт. Доктор политических наук (2007 г.), кандидат философских наук (1996 г.), председатель Научного общества "гуманитарная коллегия" (с 1997 г.), член научно-экспертной коллегии при Кабинете Министров Украины (с 2008 г.), пишет Википедия.

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Максим Розумный
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