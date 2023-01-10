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Пригожин попытается сам стать президентом России

Иван Яковина
Украинский журналист
10 января 2023, 19:20
Путин, который в ходе войны так ничего и не выиграл, зато много чего потерял, не сможет свою власть сохранить. Вариант - в РФ может начаться гражданская война.
Евгений Пригожин
Пригожин попытается сам стать президентом России, считает Яковина / скрин

Вы знаете, что "Вагнер" безостановочно убивает тысячи своих людей в лобовых атаках на укрепления в Соледаре и Бахмуте, продвигаясь на 100-200 метров в день.

Это выглядит чистой воды безумием, но мне кажется, что в нем есть своя система. У меня вот такая теория.

Если сейчас Вагнер, потеряв даже десятки тысяч человек, сможет проломить украинскую линию обороны (в ужасный мороз и в одном из самых укрепленных мест на всем фронте), то Кремль получит то, что ему остро сейчас необходимо – доказательство эффективности такой тактики.

Как следствие, будет дан зеленый свет намного более масштабной операции.

Пригожин сможет прийти к Путину и сказать: "У меня было 70 тысяч штыков и уверенность в своих силах. Против меня - всеобщая убежденность, что Бахмут взять нельзя. Я это сделал. Если у меня будет 500 тысяч, то да, 300 тысяч из них погибнет, но Киев я возьму".

Чем дальше, тем больше я уверен, что именно для этого "Вагнеру" и нужны Соледар с Бахмутом. Не в гипсовых и соляных рудниках дело, как считают западные СМИ. И не в какой-то их особой стратегической важности (она весьма относительна). Дело в стремлении Пригожина на практике доказать свою брутальную эффективность.

И вы знаете, если сейчас он сумеет захватить хотя бы Соледар, Путин предоставит ему полумиллионную армию. Более того, он может сделать Пригожина (не)официальным главой Генштаба и предоставить в его распоряжение ресурсы не только Министерства обороны, но и всей Российской Федерации.

Но не от хорошей жизни Путин готов пойти на такой шаг.

Проблема в том, что в этой войне ни один из штатных генералов никак не может ему показать положительного результата. Ни Герасимов, ни Шойгу, ни Суровикин, ни Росгвардия, ни Кадыров – никто. Официальные силовики оказались абсолютно бессильными.

Если в этих условиях пришедший со стороны (или даже всплывший со дна) Пригожин нужный результат предоставит, Путину придется ему довериться, так как других вариантов для него просто не остается.

Отступление и поражение для него категорически неприемлемо. Назад дороги уже нет и не будет.

Проигранная война для него = потеря власти = тюрьма или даже эшафот, а то и судьба Каддафи. Поэтому даже эфемерный план победы, который в моменте будет казаться ему хоть отчасти реалистичным, получит полную поддержку загнанного в угол российского вождя.

Тут, для него конечно, возникают огромные политические риски: передача львиной доли силовых ресурсов страны в руки предельно жестокого и властолюбивого человека с самого социального дна – затея a priori опасная.

Но отчаянные времена требуют отчаянных решений. К тому же Путин считает страховкой от вагнеровского переворота инфернальную репутацию Пригожина в стране и мире, которая (как он полагает) сплотит против него элиты и не даст ему и шанса на захват власти. (Я, кстати, не был бы в этом так уверен).

Более того, я считаю такой переворот все более вероятным: Вагнер и Пригожин сейчас стремительно обзаводятся собственной военной легитимностью, всячески подчеркивая, что еще не состоявшиеся победы в Бахмуте и Соледаре – это исключительно чевэкашная заслуга, к которой официальные структуры и институты Российской Федерации отношения не имеют.

Если же такие победы состоятся (это, конечно, не факт, но если), то лояльность российских солдат Пригожину может стать выше их лояльности Путину и даже собственной стране.

(Тут хочу заметить, что тумблер легитимности переключается в сознании широких народных масс часто незаметно, без щелчка, но последствия этого переключения становятся ясны всем и сразу. Каким-то волшебным образом все одновременно понимают, что утренний всесильный правитель к вечеру становится меньше чем никем, а его верный слуга внезапно заполоняет собой все пространство власти).

В такой ситуации никакого формального военного переворота или путча может и не понадобится. Просто все примут данность, что в стране новый правитель.

Думаю, что Путин своими руками толкает историю именно в этом направлении, предоставляя Пригожину не только войска, но и право считаться успешным военным лидером.

Ну и надо сказать, что все это означает для Украины. Опять же, это моя теория, никаких инсайдов у меня нет.

Сначала, я думаю, что Пригожин и его люди сделают все что только можно, пожертвуют огромным количеством техники и людей (да хоть всеми), лишь бы только захватить в обозримом будущем Соледар и Бахмут. Но если(!) получится, то дальше, на Краматорск и Славянск они не пойдут, а направят свою энергию на попытку захвата (или окружения) Киева ударом огромной армии из Беларуси.

Есть и второй вариант: Пригожин, получив под свое командование полмиллиона верных лично ему солдат и офицеров, попытается сам стать президентом РФ. Путин, который в ходе войны так ничего и не выиграл, зато много чего потерял, не сможет свою власть сохранить. Вариант - в РФ может начаться гражданская война.

Любой из этих сценариев почти наверняка приведет к завершению нынешней войны и запуску каких-то дипломатических процессов..

Ну и еще один важный момент: я понимаю, что звучит это все довольно фантастически, но, если разобраться, то год назад точно так же звучали бы многие сегодняшние новости. Есть о чем подумать, в общем!

Источник

Владимир Путин Евгений Пригожин Иван Яковина
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