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Пригожин в ближайшее время станет "полезным русским"

Виктор Андрусив

Исполнительный директор Украинского института будущего, общественный деятель, кандидат политических наук, аналитик и публицист, автор книги «Изменить Будущее»

15 марта 2023, 06:20
Пользуйтесь понятием "полезные русские". Это свидетельствует, что вы помните о наших интересах, и понимаете, как россияне способствуют нам в их достижении.
Евгений Пригожин
Пригожин в ближайшее время станет "полезным русским", говорит Андрусив / скрин

Полезные русские... Получение кинопремии от журнала "Советский экран", ой извините, премии Оскар фильмом "Навальный" вызвало очередные дискуссии о том, могут ли существовать "хорошие русские". Но сама эта дискуссия на самом деле показывает абсолютно инфантильный уровень ее участников.

Само понятие "хороший русский", которое в голове отдельных наших соотечественников означает, что это россиянин, который любит Украину и старается сделать ей хорошо, ничем не отличается по своей выдумке от "розового пони".

Теперь без украшений. Не существует ни хороших американцев, ни хороших европейцев, и, соответственно, не существует хороших русских. Правда в том, что каждый человек должен в первую очередь любить свою страну и ставить интересы своей страны выше других.

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Да, иногда интересы совпадают и поддерживать Украину для Польши сегодня - это в том числе заботиться о защите поляков. Но завтра все может поменяться, и те самые условно "хорошие поляки" сегодня, завтра будут требовать от нас снести все памятники Бандере и убрать его имя со всех улиц. Потому, что национальный польский дискурс обвиняет бандеровцев в польском геноциде, и национальным интересом поляков является требовать от нас покаяния за эту, на самом деле, очень спорную историю.

Поскольку не существует понятия "хороший гражданин" иностранного государства, я предлагаю пользоваться понятием "полезный". Вместо "хорошие русские", говорить "полезные русские". Это позволяет исключить элемент "розового пони", и рационально оценивать людей. Навальной "хороший русский" - нет, но полезен ли - да! Навальный полезен для нас, поскольку любая дестабилизация в рф является очень полезной для нас.

Он сегодня слаб и не влиятелен, но однозначно, что он претендует на лидерство в условной оппозиции. Его голос сегодня не слышен, но он существует. И как только в России начнет ситуация ухудшаться для путина, голос Навального начнет расти, как и его влияние. Это в наших интересах? Да. Полезно ли это нам? Да. Это не отменяет того факта, что в какой-то момент Навальный из "полезного русского" станет "врагом".

Есть и обратная ситуация. Пригожин по состоянию на сегодня является "врагом". Но я убежден, что в ближайшее время он станет "полезным русским". Чем больше он будет качать генштаб и минобороны рф - тем больше пользы для нас.

Поэтому пользуйтесь понятием "полезные русские". Это свидетельствует, что вы помните о наших интересах, и понимаете, как конкретные россияне способствуют нам в их достижении.

Источник

война в Украине Евгений Пригожин Виктор Андрусив
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