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Приезд "американских друзей" в Украину: Портников объяснил, что это означает

Виталий Портников
27 августа 2026, 08:55
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Публицист объясняет, почему визит американских консерваторов в Киев следует рассматривать не как протокольный жест, а как продолжение традиции, которую Украине необходимо поддерживать на постоянной основе.

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Приезд "американских друзей" в Украину / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ОП, УНИАН

Накануне 35-й годовщины независимости Украины в Киев прибыла делегация влиятельных американских консерваторов - от генерала Кита Келлога до экс-президента Майка Пенса. Формально это выглядело как праздничный визит, но Виталий Портников, один из самых известных украинских публицистов, настаивает: за этим стоит гораздо более глубокая традиция двухпартийной поддержки Украины, которая существовала до Трампа и переживет его. Публикуем мнения автора на языке оригинала.

Накануне тридцать пятой годовщины независимости Украины в Киев прибыла целая группа ведущих американских политиков, среди которых можно было увидеть бывшего представителя президента США по вопросам Украины генерала Кита Келлога, сенаторов Джеймса Ленкфорда и Ричарда Блюменталя, бывшего вице-президента Соединенных Штатов Майка Пенса, бывших конгрессменов и духовных лидеров. Знаток актуальной американской политики может сказать, что в украинской столице собрали прежде всего "свадебных генералов". Большинство из них не имеют реального влияния в Республиканской партии Дональда Трампа. Тот же Кит Келлог уже рассказывал, как его должность оказалась скорее атрибутом для международных конференций, чем реальным инструментом влияния на Дональда Трампа и других членов администрации.

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Но сам факт приезда консервативных политиков в Киев позволяет напомнить о модели двухпартийной поддержки, которая остается важной частью помощи Украине со стороны Соединенных Штатов. В последнее время такая двухпартийная поддержка вообще не характерна для американской политики. И это касается, кстати, вовсе не только Украины. Мы видим, как большинство демократов поддерживают нашу страну и ищут голоса республиканцев. И мы видим, как большинство республиканцев поддерживает Израиль, а позиция Демократической партии начинает существенно отличаться по ближневосточным вопросам. Но это как раз должно стать дополнительным стимулом для диалога с теми, среди кого у Украины нет большинства.

Мы привыкли оценивать современную консервативную Америку по одному критерию - что сказал Трамп. Что написал Трамп. Кого назначил Трамп. Это удобно, это вписывается в новостной цикл, и это не вся правда.

Консервативная поддержка Украины старше Трампа и переживет Трампа. Она держится не на конкретной личности в Овальном кабинете, а на ценностях и людях. Молитвенные завтраки, евангелические сети, коалиции в Конгрессе, которые формируются десятилетиями. Они не попадают в заголовки именно потому, что работают постоянно, а не эпизодически. И, кстати, о настойчивой работе украинской диаспоры с конгрессменами-республиканцами как на национальном, так и на региональном уровне в Украине знают немногие. А зря!

Американская политика может меняться - и меняться серьезно, президентство Дональда Трампа это ярко доказало. Но это не означает, что уменьшение поддержки Украины сегодня не может превратиться в увеличение помощи завтра. Однако это невозможно без постоянного и настойчивого диалога.

Кремль вместо диалога использует деньги и обещания. Путину не нужны друзья в Соединенных Штатах - ему нужны люди, заинтересованные в российских деньгах, в быстрой прибыли, во всех тех воздушных замках, которые российские чиновники строят для своих американских собеседников. У Украины таких ресурсных возможностей нет. А когда появляется идея совместного бизнеса, она быстро оборачивается настоящим политическим скандалом. Стоит напомнить, что первый импичмент Дональда Трампа был связан именно с украинской тематикой, с разговором американского президента с его украинским коллегой. И самый громкий публичный скандал в истории Белого дома - это тоже на фоне сделки по украинским ресурсам. Поэтому с Украиной это так не работает. Нам нужны друзья, нам нужно понимание общих ценностей. Нам нужно понимание того, что без безопасности в Европе Соединённым Штатам всё равно будет угрожать реальная опасность, связанная и с тем, что ослабление влияния Соединенных Штатов в Европе создает соблазн для посягательств на американские национальные интересы где угодно.

Именно поэтому приезд американских консервативных политиков в Киев - это не просто участие в празднике, а продолжение политической традиции, от которой нельзя отказываться. Это то, к чему я постоянно призываю - и когда речь идет об отношениях с Соединёнными Штатами, и когда речь идет об отношениях Украины с европейскими государствами. Убеждать друзей несложно. Попробуйте убедить тех, кто нас не поддерживает. И начните этот диалог с представителями их собственного политического лагеря, которые занимают проукраинские позиции и пользуются авторитетом в непростой для Украины среде. Это непростая задача, которая не сулит быстрых успехов и аплодисментов. Но, в конечном счёте, это именно то, что и называется двухпартийной поддержкой.

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Об авторе: Виталий Портников

Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель "Радио Свобода" и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведёт популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

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