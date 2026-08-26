Одесса под угрозой изоляции: Коваленко объяснил новую тактику россиян

Военный эксперт Александр Коваленко о серии ударов по пунктам пропуска на границе Украины и Молдовы и их связи с блокадой Чёрного моря.

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Удары РФ / Колаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот с видео

За последнюю неделю Россия нанесла серию ударов по пунктам пропуска на границе Украины и Молдовы - Рени, "Табаки" и Виноградовка–Вулканешты. Военный эксперт Александр Коваленко видит в этом продолжение сценария логистической изоляции Одесской области, начатого блокадой судоходства в Чёрном море, и объясняет, почему речь идёт не о подготовке наземной операции, а об экономическом удушении региона. Публикуем его анализ.

Ударами по пунктам пропуска на границе Украины и Молдовы россия хочет усложнить, либо вовсе заблокировать сообщение между странами.

Эти удары особо интенсифицировались во второй половине августа.

видео дня

В ночь на 20 августа был нанесён удар по КПП Рени, где пострадала стоянка фур с продуктами.

21 августа удар был нанесён по международному пункту пропуска "Табаки".

А уже этой ночью, 25 августа, российский дрон ударил по пункту пропуска Виноградовка – Вулкенешть.

А теперь немного посмотрим на происходящее с высоты птичьего полёта.

В начале зимы 2026 РОВ системно наносили удары по Маякскому мосту, в попытке отрезать Одесскую область от проезда к пункту пропуска Паланка. В июле россия создала невыносимые условия для судоходства в Чёрном море и на сегодняшний день оно в регионе заблокировано. Попытка завершилась неудачно, затраченные ресурсы не принесли РОВ желаемого результата. В августе активируются удары по сухопутным переходам, усложняя логистику и приводя к блокировке транспортного сообщения между Молдовой и Украиной.

Всё это очень похоже на сценарий логистической изоляции Одесской области. Сначала заблокировали море, теперь делают невозможным и опасным транспортное сообщение.

Не зная возможностей РОВ, можно было бы подумать, что командование оккупантов готовит наземную операцию по Одесской области, но это не так. Необходимых сил и средств у противника в наличие на такую операцию попросту – нет. Как и возможностей её провести. Поэтому мы говорим об экономической и логистической изоляции, которую РОВ решили устроить региону.

Если это так, то удары по КПП продолжатся и не только по ним. Не буду озвучивать, какие могут быть дальнейшие действия РОВ, но перспектива дальнейшего развития событий по подобному сценарию вырисовывается не радужная.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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