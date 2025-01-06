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Приднестровье без газа: как Москва бросила социалистический рай умирать

Михаил Ганницкий
6 января 2025, 19:22
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Экономика ПМР, ориентированная на Россию, устроена так, что платить рыночную цену за газ просто невозможно.
Приднестровье, Россия
Приднестровье оказалось ненужным России / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Обратил внимание, что многие русскоязычные пользователи Facebook до сих пор искренне не понимают, что случилось в современном оплоте стабильности и советской плановой экономики - могучей "Приднестровской Молдавской Республике", населенной исконно православной русской диаспорой и лучшими умами, рожденными в славном СССР. Решил для всех объяснить максимально объективно.

Итак, что же произошло с "Приднестровьем" и его счастливым народом? Газа после остановки транзита русского голубого топлива по Украине там больше нет, свет заканчивается, - впору кричать о геноциде русскоязычных, но все защитники русизма и славянизма позорно молчат, включая главного оборонца русских людей Дмитрия Медведева. Почему? Тем более, что выход найден, русских в "Приднестровье" можно спасти - заведя туда российский газ по трубе из Греции!

Почему же так называемая ПМР отказывается от спасительного газа по балканскому газопроводу посреди зимы, и решение ли это самой "ПМР"?

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Все просто: ранее Тирасполь заявлял, что "кормит Молдову" (имея в виду подачу электричества), получая бесплатный русский газ по украинской трубе. Ну, то есть, условно-бесплатный: газ заходил из Украины в "ПМР", местные ребята брали, сколько хотели - для своей ТЭЦ (там по старинке ее называют "ГРЭС", на древнесоветском), для ЖКХ, для частных потребителей, для метзавода и винно-коньячного производства. Оставшийся в трубе газ шел дальше, в Молдову.

Молдова исправно платила России за тот объем метана, что заходил на подконтрольную Кишиневу территорию. Тирасполь ("столица" так называемого "Приднестровья") никому ничего не платил. Москва ловко не признавала независимость полностью контролируемой Кремлем "ПМР" от Молдовы, и поэтому счета за потребленный "Приднестровьем" газ выставляла Кишеневу, рисуя молдаванам бесконечно растущие "долги" - но, несмотря на "задолженность", которую Молдова не признавала, - газ никто не отключал, он продолжал поступать.

При этом, Кишенев и Украина исправно платили бандюкам ("ополченцам") в Тирасполе за произведенную на "халявном" газе электроэнергию (из-за наследия "совка" часть Одесской области долгое время не соединялась с энергосистемой Украины и запитывалась из Молдовы/"ПМР"), обеспечивая, с позволения сказать, бюджет оккупированной русскими солдатами территории живыми деньгами. В дополнение к этому, могучую "экономику" "Приднестровья" мощно укрепляло производство контрафактных сигарет (для "экспорта" в Молдову и ЕС), металлургический завод (переплавлявший ворованный и необложенный налогами металлолом из Украины с помощью халявного газа) и винно-коньячный комбинат. Эти "гиганты социалистической индустрии" давали возможность пророссийским популистам и всяким отбросам вроде коммунистов в самой Молдове критиковать независимую власть в Кишеневе - мол, смотрите, как хорошо живет "Приднестровье", безработицы нет, тарифы советские, пенсии есть, - а все потому, мол, что, в отличие от нас, не захотели брать курс на евроинтеграцию и расставаться с наследием великого Советского Союза, слава Сталину, азаза!

Однако Украина закрыла кран, по которому шел неучитываемый метан, и социалистическая, с "заботой о людях", "экономика" так называемой ПМР внезапно закончилась. Дело в том, что, если брать русский газ из балканской трубы, - то сначала он будет заходить в Молдову, и Кишинев будет вести четкий учет того объема, что достается "Приднестровью". И заставлять Тирасполь за него платить - либо кешем, которого у социалистической "ПМР" просто нет, либо бартером (свет в обмен на газ) - вследствие чего, учитывая тариф, по которому Молдова покупает русский газ, и уникальные инновационные советские технологии на Тираспольской ГРЭС - даже простую зарплату работникам электростанции платить будет нечем. О металлургическом комбинате и говорить не приходится - ведь без халявного газа в приднестровском экономическом раю уже встал даже хлебзавод.

Так как приснопамятная "экономика" "ПМР", "ориентированная на россию (тм)", сконструирована таким образом, что платить за газ (и прочие ингредиенты, по крайней мере, рыночную стоимость) - вообще не вариант, то, дабы избежать недоразумений и печальной необходимости оказывать какую-то помощь русским людям на восточном берегу Днестра, московские партнеры просто поручили своим приднестровским собратьям вспомнить кодекс социалистических самураев и самозабвенно умереть, дав Лаврову новый (хоть и весьма натянутый) повод обвинить Майю Санду и Кровавого Владимира в геноциде русскоговорящих.

В целом, вот и все. Разве что, стоит отметить, что подобным же образом (в большей или меньшей степени) скроены могучие экономические системы всех стран и недореспублик "третьего пути" и "суверенной демократии" - так называемых Абхазии, Южной Осетии и Беларуси, которыми порой так восхищаются иные соотечественники (и даже отдельные народные депутаты Украины).

…и на этих же передовых принципах под чутким руководством "Грузинской мечты" в настоящее время реконструируется новая экономика Грузии, где клоуны от правящей партии рассказывают сказки о небывалом росте ВВП ("на душу населения выше, чем в Румынии (тм)").

Кто такой Михаил Ганницкий?

Михаил Ганницкий - украинский журналист, колумнист, шеф-редактор УНИАН. Окончил Институт журналистики КНУ имени Т. Г. Шевченко. Бывший главный редактор Сегодня.ua и заместитель главного редактора газеты "Сегодня". Член Национального союза журналистов Украины.

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