Почему заявление Зеленского о Лукашенко активно обсуждают в Беларуси

Президент Украины подает заявление на получение политического статуса коммуникатора по белорусскому вопросу.

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Лукашенко и Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский, скриншот

Слова Зеленского о Лукашенко активно обсуждают в Беларуси.

А ведь почему-то не спрашивают: не что сказал президент Украины, а почему сказал и почему именно сегодня.

Коротко почему это - помните, я повторял в предыдущих видео и интервью, что определенный уровень контактов сохраняется. Например территория бирж, например тема "шахедов". Слова Зеленского - знак официального Минска. Или в ответ на повторение мантры Лукашенко о желании участвовать в гипотетических переговорах.

видео дня

Что сегодня? И это напрямую связано с темой послевоенной. И "вопросы Беларуси" для стран ЕС и США. А в последние месяцы довольно часто можно услышать/почитать о поиске нового формата реакции на события в Республике Беларусь. Кроме того, в Минске сигналы посылают государства, которые были драйверами процессов с 2020 года (Польша и Литва). Для одних дело с Белсатом, у кого пересмотр режима торговых ограничений. С белорусской стороны есть указы об амнистии (да, новые посажены, но это не так подсвечивают даже самые близкие соседи) и тема мигрантов.

В случае некоторых договоренностей о сосуществовании на белорусском направлении Украина может остаться объектом. Поэтому Президент Украины подает заявление на получение политического статуса коммуникатора по белорусскому вопросу. Точнее не я, а Украина. Тем более, что алгоритмы Вильнюса и Варшавы не привели к положительным результатам.

Означает ли это "переворачивающую страницу" в отношениях? Нет. А вот поиск новых подходов - да.

Кто такой Игар Тышкевич Белорусский аналитик, публицист, блогер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белоруской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в переживающих трансформацию странах; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика – Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org.



С июня 2024 года – главный експерт по вопросам изучения России Украинского института будущего.

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