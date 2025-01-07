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После инаугурации Трампа начнется раскол в российской элите?

Игорь Эйдман
7 января 2025, 19:10
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Этот раскол отразился в публикациях последних нескольких дней.
Путин, Трамп
Путин и Трамп / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, facebook.com/DonaldTrump

Путин против партий "элиты".

В российском истеблишменте давно сформировались две условные партии: гнилого мира и бесконечной войны. Первая объединяет большую часть олигархата и бюрократии: от Грефа и Дерипаски до Мишустина и Собянина. Наиболее активна в ней группа Абрамовича, вокруг которого суетятся Сурков, Венедиктов и другие шестерки. Во вторую входят отдельные силовики и приближенные Путина, включая Медведев, а также поднявшееся во время войны фашистское зет-движение.

Слухи об ожидаемых после инаугурации Трампа переговорах усилили раскол в российской элите и конфронтацию между этими двумя партиями. Партия гнилого мира хотела бы принять предложения Трампа о заморозке войны. Партия бесконечной войны боится подобного развития событий.

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Этот раскол отразился в публикациях последних нескольких дней. Владислав Сурков мечтает о втором Минском соглашении, которое можно будет выдать за победу России. Он надеется, что таким образом будет подготовлен разворот России от Востока на Запад: "Первым естественным следствием нашей победы явится замедление вынужденной остернизации России".

Такая перспектива пугает одного из идеологов партии войны Алексея Чадаева: "(Элиты) хотят и точно побегут (на Запад) при любой возможности. Для некоторых Запад очень привлекательный. Они прямо сидят и ждут, когда же вся эта фигня на Украине закончится и можно будет жить как раньше".

Но ещё больше Чадаева и других сторонников партии бесконечной войны пугает, что в случае остановки военных действий они окажутся не удел: "После этого меня, например, и прочих объявят конченными милитаристами, отморозками, поджигателями войны и задвинут за шкаф".

Чтобы тебя не задвинули за шкаф, надо задвинуть туда конкурентов, а ещё надежнее - их просто убить. Об этом мечтает главный зет-идеолог Дугин: "Нужны полноценные и наглядные репрессии. Осуждение Горбачева, Ельцина и всех их прихвостней. Дальше показательные процессы и казни. Не стыдливые - как сейчас. А решительные… Или смерть элите 90-х -2000-х или смерть Родине. То есть нам. Без великой чистки ничего не выйдет".

Партия бесконечной войны хочет объявить предателями и уничтожить нынешнею правящую элиту (которая и есть элита 90-х - 2000-х), в большинстве принадлежащую к партии гнилого мира, и занять ее место у кормушки. Партия гнилого мира, в свою очередь, стремится заморозить войну, чтобы вернуть привычный комфортный довоенный образ жизни, включая принцип: воруем здесь, тратим заграницей.

Обе партии апеллируют к Путину. Однако он не способен выполнить ни ту и ни другую программу. Он с маниакальным упорством стремится уничтожить Украину и не готов, как бы не старались Абрамович, Сурков и Ко, воспринять какие-то новые Минские соглашения, гнилой и шаткий мир как свою победу. Также он не в состоянии провести какую-то массовую чистку элиты, стать вождем тотальной войны. Для этого он слишком сибарит и трус, старый и ленивый.

Так что же он станет делать? Да ничего нового. Режим под его руководством будет инерционно продолжать войну, медленно разлагаясь изнутри. Когда партии гнилого мира и бесконечной войны окончательно поймут, что Путин не пойдет им на встречу, они могут попытаться его устранить. Победит та партия, которой удастся сделать это первой. Ставлю на партию гнилого мира.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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