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Трамп готовит передел мира, Путин в деле

Александр Палий
8 января 2025, 16:10
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Трамп задумал нелепость – собрался поделить мир между США, Китаем и Россией, что рассорит его с Европой и не только.
Трамп пытается уподобиться авторитарным лидерам, но эта игра скоро закончится, считает Палий
Трамп собрался перекроить мир, но рассорится с Европой и погрузит США в кризис – Палий / Коллаж: Главред

Всё то, что Трамп наговорил на своей пресс-конференции, свидетельствует о его желании поделить мир между государствами, которые он считает великими: США, Россией и Китаем. По крайней мере Трамп уже обозначил свои желания – он хочет забрать Гренландию и Канаду. Фактически он пытается уподобиться авторитарным лидерам, но эта игра вскоре закончится. Дискуссии и заявления, конечно, будут, но нужно быть самоубийцей, чтобы пойти на всё это, в частности, начать конфликт с Европой.

Поэтому разделить мир между США, Россией и Китаем Трампу вряд ли удастся, поскольку сегодня сильными субъектами являются и Европа, и Украина – по меньшей мере они будут сопротивляться подобным попыткам. Если Трамп будет пытаться нарушить определённые связи с Европой, для Америки и для него лично это будет очень дорого стоить, ведь американская великодержавность, по сути, построена на этих связях.

К тому же сегодня Северная Корея кричит "Смерть Америке!" и запускает ракеты. Иран кричит "Смерть Америке!" и запускает ракеты. Россия кричит "Смерть Америке!" и запускает ракеты. Китай не кричит "Смерть Америке", но запускает ракеты. В таких условиях поссориться со своими союзниками было бы полным безумием.

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Если Трамп рассорится с Европой, США ждёт экономический кризис. Американцы проголосовали за Трампа, надеясь, что он решит проблему "дорогих яиц" и снизит цены на продукты питания, но его действия скорее приведут к обратному.

Если, например, обидится Канада и прекратит поставки канадской нефти в США (а она туда немало экспортирует), представьте, что начнётся в Штатах. Также и Европа является колоссальным рынком, где американцы имеют уникальные возможности. Поэтому если начнутся торговые войны, американцы увидят, что яйца не то что ещё не подешевели, а даже стали дороже.

Кроме того, Трамп много наговорил о членстве Украины в НАТО, но сказал совсем не то, что было на самом деле. При Байдене политика США в отношении членства Украины в НАТО никоим образом не изменилась. Ещё на Бухарестском саммите 2008 года Украине были даны обещания, что она станет членом Альянса. Причём обещал это не демократ, а республиканец – Джордж Буш-младший. А при Байдене ничего не менялось: он нас в НАТО не принимал. И Россия напала на Украину как раз потому, что наша страна не была членом Альянса.

Как в этом контексте Трамп будет действовать дальше? Никоим образом он не сможет зафиксировать невозможность вступления Украины в НАТО. Ведь на саммитах НАТО были приняты решения, которые поддержали государства-члены Альянса. Трамп может расписаться только сам за себя, пообещав, что при его каденции это не произойдёт.

Более того, ранее были приняты решения о том, что Америка никогда не признает Крым российским. Это решение носит название "Декларация Помпео", а принято оно было при Трампе! Разве Трамп выступит против самого себя?

Из того, что наговорил Трамп, далеко не всё реализуется на практике. Наверное, будут переговоры с Данией и Гренландией, что Трамп попытается подать как свою победу.

А вот действия Трампа в отношении Украины по-прежнему трудно прогнозировать – слишком много неизвестных остается. К тому же, далеко не всё в этом процессе зависит от Трампа, потому что у Европы и Украины есть собственные позиции. Однозначно можно сказать одно: с приходом Трампа в мире увеличится турбулентность.

Поэтому перекроить мир по-новому у Трампа не получится. Мир можно делить только тогда, когда те, кого делят, не сопротивляются. А сейчас такого не будет.

Александр Палий, политический аналитик, специально для Главреда

Кто такой Александр Палий

Александр Андреевич Палий (родился 7 октября 1974 года, Звенигородка, Черкасская область) – украинский историк, эксперт-политолог, политический консультант. В 2006-2010 гг. был ведущим экспертом Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины. С 2010 года работает как политический консультант.

Александр Палий является автором около 70 научных публикаций, около 700 газетных и журнальных публикаций, 150 видеосюжетов, а также редактором 6 книг. Является автором книг: "Ключ к истории Украины" (2005), "Зачем Украине НАТО" (2006), "Запретить рашизм" (2023) и т.д., пишет Википедия.

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