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Наконец Трамп сказал правду об Украине

Петр Олещук
8 января 2025, 12:34
665
Рашка не хочет членства Украины в НАТО, а Запад ее в этом слушает.
Наконец Трамп сказал правду об Украине
Трамп и заявление о вступлении в НАТО / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Сухопутные войска Украины, facebook.com/DonaldTrump

На самом деле я Трампу благодарен. Наконец он сказал правду. Украину не берут в НАТО из-за позиции рашки, и рашка де-факто имеет право вето в вопросах внешней политики Альянса.

Да, все это знали, но никто не признавал открыто и публично на столь высоком уровне.

Больше никаких выдумок о "коррупции", "реформах", "домашних заданиях", "демократических стандартах" и "мостах к членству" с "необратимым путем".

видео дня

Все просто. Рашка не хочет членства Украины в НАТО, а Запад ее в этом слушает.

Наконец американский лидер это признал публично. Это, конечно, не то, что мы хотели бы услышать, но какая польза от того, что предыдущая администрация "ездила" всем "по ушам" относительно членства Украины в НАТО, делая все, чтобы это членство никогда не произошло?

Рашка тоже активно использовала эту тему после 2008 года, когда НАТО приняло решение, что Украина может быть членом НАТО, но пока не будет, а когда-то - может и будет. Из этого решения было понятно, что не будет Украина членом никакого НАТО. Было понятно всем, включая рашку, которая начала подготовку к агрессии против Украины.

Но публично рашка ссылалась на это решение как на "угрозу" для себя.

Надеюсь, что сказав "А", Трамп скажет и "В", оформив запрет членства Украины в НАТО каким-то документом. И чтобы там было написано, что это членство невозможно, поскольку не нравится государству-агрессору рашке.

Моральная смерть "Запада" должна быть документально зафиксирована.

Кто такой Петр Олещук?

Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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