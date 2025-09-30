Приблизят ли мир украинские ракеты к миру

Ракетная программа пожалуй самая важная программа сегодня для завершения войны и начала переговоров.

Да. Первый успешный залп украинских ракет по РФ - изменит баланс в нашу пользу, и окончательно поставит Путина перед выбором между миром и самоуничтожением. Одно чего больше всего продолжает бояться путин - это резкое ухудшение экономической ситуации в тылу, но если к этому добавится резкое ухудшение энергетической ситуации - то война будет ощутима каждому орку. Проблема здесь в том, что россияне не очень понимают смысл этой войны. Именно поэтому 70% из них готовы на прекращение войны уже сейчас.

Более того, украинские ракеты смогут выносить и просто крупный бизнес, не только нефтеперерабатывающие заводы, но и металлургические и другие. Можно выносить кучу логистики, как железнодорожные узлы и так далее. И ухудшение в этом плане для путина значительно страшнее, чем даже ситуация на фронте. Ведь фактически независимо от фронта, россия будет поставлена перед приближением новых 90-х, а это самый большой их страх: возвращение в эпоху унижения и поражения.

Поэтому, ракетная программа пожалуй самая важная программа сегодня для завершения войны и начала переговоров. Но здесь у нас все далеко не так радужно как подается на картинках. Есть причина, по которой "ад", "паляница", и скорее всего "фламинго" - не полетят массово. Озвучивать ее не буду, но россияне о ней знают. Надеемся, что до нового года это будет решено, и в январе каждый орк почувствует на своей шкуре, что такое ложиться спать под прилеты и разгребать с утра завалы с людьми.

На счет "томагавков". Да, Трамп серьезно рассматривает предоставить нам эти ракеты, но не для запуска по рф. Для удара по рф потребуется отдельное его разрешение. Для него это способ наказать путина, за то что бросил его, и, одновременно, заставить его сесть за стол переговоров. Трамп имеет положительный опыт, когда повышение ставок играло в его пользу - это удар по ядерному объекту в Иране. Поэтому он серьезно думает об этом решении, но если и примет его то после 10 октября.

О персоне: Виктор Андрусив Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ, пишет Википедия.

