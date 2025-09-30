Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Приблизят ли мир украинские ракеты к миру

Виктор Андрусив
30 сентября 2025, 09:24
79
Ракетная программа пожалуй самая важная программа сегодня для завершения войны и начала переговоров.
Приблизят ли мир украинские ракеты к миру
Ракетная программа Украины приближает мир / Коллаж: Главред, фото: kongsberg.com, СНБО

Да. Первый успешный залп украинских ракет по РФ - изменит баланс в нашу пользу, и окончательно поставит Путина перед выбором между миром и самоуничтожением. Одно чего больше всего продолжает бояться путин - это резкое ухудшение экономической ситуации в тылу, но если к этому добавится резкое ухудшение энергетической ситуации - то война будет ощутима каждому орку. Проблема здесь в том, что россияне не очень понимают смысл этой войны. Именно поэтому 70% из них готовы на прекращение войны уже сейчас.

Более того, украинские ракеты смогут выносить и просто крупный бизнес, не только нефтеперерабатывающие заводы, но и металлургические и другие. Можно выносить кучу логистики, как железнодорожные узлы и так далее. И ухудшение в этом плане для путина значительно страшнее, чем даже ситуация на фронте. Ведь фактически независимо от фронта, россия будет поставлена перед приближением новых 90-х, а это самый большой их страх: возвращение в эпоху унижения и поражения.

видео дня

Поэтому, ракетная программа пожалуй самая важная программа сегодня для завершения войны и начала переговоров. Но здесь у нас все далеко не так радужно как подается на картинках. Есть причина, по которой "ад", "паляница", и скорее всего "фламинго" - не полетят массово. Озвучивать ее не буду, но россияне о ней знают. Надеемся, что до нового года это будет решено, и в январе каждый орк почувствует на своей шкуре, что такое ложиться спать под прилеты и разгребать с утра завалы с людьми.

На счет "томагавков". Да, Трамп серьезно рассматривает предоставить нам эти ракеты, но не для запуска по рф. Для удара по рф потребуется отдельное его разрешение. Для него это способ наказать путина, за то что бросил его, и, одновременно, заставить его сесть за стол переговоров. Трамп имеет положительный опыт, когда повышение ставок играло в его пользу - это удар по ядерному объекту в Иране. Поэтому он серьезно думает об этом решении, но если и примет его то после 10 октября.

Источник

О персоне: Виктор Андрусив

Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Нептун ракетный удар ракета Фламинго
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ атаковала Украину дронами: есть "прилеты", часть Черниговщины без света

РФ атаковала Украину дронами: есть "прилеты", часть Черниговщины без света

09:36Война
Потери россиян критические: ISW раскрыли истинную ситуацию на двух направлениях

Потери россиян критические: ISW раскрыли истинную ситуацию на двух направлениях

09:24Фронт
Россия ударила дроном по дому на Сумщине: погибла семья с двумя детьми

Россия ударила дроном по дому на Сумщине: погибла семья с двумя детьми

08:28Война
Реклама

Популярное

Ещё
Украину накроет мокрый снег и ударит мороз: синоптики предупредили о шторме

Украину накроет мокрый снег и ударит мороз: синоптики предупредили о шторме

Китайский гороскоп на сегодня 30 сентября: Лошадям - ошибки, Драконам - гнев

Китайский гороскоп на сегодня 30 сентября: Лошадям - ошибки, Драконам - гнев

Лицо поплыло: запроданка Повалий решила измениться до неузнаваемости

Лицо поплыло: запроданка Повалий решила измениться до неузнаваемости

Известный украинский актер публично послал Тараса Цымбалюка - что случилось

Известный украинский актер публично послал Тараса Цымбалюка - что случилось

Как высушить одежду без отопления: гениальный фокус удивит своей простотой

Как высушить одежду без отопления: гениальный фокус удивит своей простотой

Последние новости

10:12

Гремели взрывы и выбило свет: Россию массированно атаковала стая дронов

10:09

Максим Галкин снял обручальное кольцо и сделал заявление — что произошло

09:50

"Им суждено процветать": люди, рожденные в эти даты, добиваются успеха в жизни

09:36

РФ атаковала Украину дронами: есть "прилеты", часть Черниговщины без светаФото

09:24

Потери россиян критические: ISW раскрыли истинную ситуацию на двух направлениях

Половина России сбежится грабить Москву: Загородний – о том, как Украина приближает смерть РФПоловина России сбежится грабить Москву: Загородний – о том, как Украина приближает смерть РФ
09:24

Приблизят ли мир украинские ракеты к мирумнение

09:18

Алла Пугачева обратилась к бывшему и попала в громкий скандал - детали

09:06

Будет много кризиса: астролог назвала две опасные даты в октябре 2025

09:00

БаДМ на Dnipro Marathon 2025: как компания объединила сотрудников вокруг спорта новости компании

Реклама
08:56

"Он не один": Alyona Alyona призналась, почему не живет с бойфрендом в Киеве

08:34

Гороскоп Таро на завтра 1 октября: Овнам - новый поворот, Девам - решать

08:28

Россия ударила дроном по дому на Сумщине: погибла семья с двумя детьмиФото

08:27

Может коснуться украинцев: в Польше появился новый законопроект о "бандеризме"

08:01

ХАМАС медлит: что будет, если мирный план Трампа по Газе провалитсяВидео

07:10

Где три различия между женщинами с собачкой: самая сложная загадка на проверку внимательности

06:47

Армия РФ оккупировала Полтавку в Донецкой области и продвинулась на Запорожье – DeepState

06:10

Переиграть карибский кризис: в какую игру играет Путин?мнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке отца с сыном за 21 секунду

05:37

Настоящее печеночное наслаждение: рецепт невероятно вкусного блюда за 20 минут

05:14

Не нужно возвращать: Сумская сделала 23-летней дочери щедрый подарок

Реклама
04:35

Любовь накроет с головой: три знака зодиака в октябре найдут свою вторую половинку

04:01

Когда будет новый обстрел Украины: названа дата

03:30

Гороскоп на октябрь 2025: один знак зодиака ждет шикарный месяцВидео

03:09

Путин послал сигнал Западу по Украине - какая цель Кремля и чего ждать дальшеВидео

02:45

Почему нужно убрать в доме и сменить постель 30 сентября: приметы в этот день

02:32

Три знака зодиака получат бешеную удачу этой осенью - кому будет везти с октября

02:08

"России стоит проснуться": Вэнс раскрыл детали решения по Tomahawk для Украины

01:04

5 знаков зодиака, которые станут успешными предпринимателями

00:59

"Лучший ответ Орбану": Еврокомиссия назвала, что разблокирует вступление Украины в ЕС

00:08

Только два условия: ветеран объяснил, что заставит Кремль сесть за стол переговоров

29 сентября, понедельник
23:03

"Новая порция" Patriot: Писториус анонсировал, когда и сколько систем получит Украина

22:55

Гривня резко "упала": новый курс валют на 30 сентября

22:20

Известный украинский актер публично послал Тараса Цымбалюка - что случилось

22:09

Размер имеет значение: ученые назвали самое большое существо в мире

22:02

Черный не единственный: исследование показало, какие цвета авто повышают аварийность

22:01

Трамп объявил мирный план для завершения войны в Газе - что предполагается

21:44

Пошли вперед и уничтожили тысячи оккупантов - Зеленский сообщил об успехе на фронте

21:31

Тот самый самый салат Бунито из Челентано - мгновенно исчезает со стола

21:10

Гороскоп для Львов на октябрь 2025: месяц ярких встреч и судьбоносных событийВидео

21:06

Не только перец: ТОП-10 продуктов, которые вызывают ожоги, слезы и электрический ток во рту

Реклама
21:05

Ребров принял решение по Панатинаикосу: останется ли он в сборной

21:03

Питер Тодд в Украине: визит в детские дома Харькова

20:45

Совсем не библейский - ученые раскрыли, каким будет Апокалипсис и что уничтожит человечество

20:38

Гороскоп для Раков на октябрь 2025: самые опасные и самые удачные дни месяца

20:32

"Украина потеряла суверенитет, Украина исчезнет": Орбан "взорвался" наглыми заявлениямиВидео

20:17

Блеск без химии – кран засияет: хитрый способ быстрой очистки за копейкиВидео

20:10

Он очень вкусный и сытный: быстрый рецепт салата с секретной начинкой

20:02

США дали "зеленый свет": эксперт раскрыл, какое "новое" оружие полетит в глубь РФ

19:19

Прощай, плесень и запах: люди массово выбирают одно средство очистки стиралкиВидео

19:15

Проблемы "Дарницы" с продажами связаны с высокими ценами, а не со "сговором" аптек - экономист

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийАни ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла Пугачева
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять