Почему Китай выиграет в любом случае

Если в РФ начнутся какие-то выступления или потрясения в центре, она просто может развалиться. И Дальний Восток Китай точно не упустит.

Если война закончится, перед Китаем откроются возможности, которые сейчас закрыты / Коллаж: Главред

Китай точно не будет действовать на опережение – он будет сидеть на берегу реки и ждать, когда поплывет гроб с трупом России. Он никому не позволит найти на восток России и со временем сам будет там, это стопроцентно. А о том, что происходит тихая китайская экспансия, и так все знают. На востоке РФ есть целые регионы, где население говорит на китайском языке.

Для России эти намерения Китая очевидны.

Если в РФ начнутся какие-то выступления или потрясения в центре, она просто может развалиться. И Дальний Восток Китай точно не упустит. Кстати, как вы думаете, для чего китайцы строят ледокол? Они реально готовятся забрать часть России, в том числе иметь возможность работать в арктических водах. В Гималаях и Тибете Китай готовит подразделения, которые могут работать в условиях, где температура ниже -40. Поэтому Китай готовится к развалу России и строит свои планы на полвека вперед.

А вот о том, что Россия может развалиться, сказал сам Путин – мол, "все говорят о распаде России, но что тогда останется?". Да ничего от России не останется, потому что соседние страны разберут ее куски. Даже Беларусь вспомнит, что Смоленщина ее. Кто-то вспомнит о Карелии...

Это серьезный вызов для России. Она понимает угрозу, но остановить этот процесс невозможно.

Если война закончится, перед Китаем откроются возможности, которые сейчас закрыты, особенно это касается севера России, а также украинских портов, как выходов на европейские рынки. Сейчас Китай имеет выход на Европу только через Беларусь, но и этот вариант неопределенный, хрупкий – он то закрывается, то открывается.

Если война будет продолжаться дальше, то Китаю тоже хорошо, потому что он зарабатывает за счет санкций против России и заставляет россиян платить втрое дороже за определенные вещи. И китайцы вообще не стесняются это делать. "Помощь" Китая России – это не дружеская поддержка, а действия серьезного ростовщика.

Поэтому Китай занял позицию "как пойдет, так и будет". И сейчас у него есть время, чтобы готовиться к борьбе за Тайвань, ведь в случае окончания войны в Украине неизбежно обратят внимание и на Тайвань.

Поэтому Китай выиграет в любом случае.

Виктор Ягун, специально для Главреда

О персоне: Виктор Ягун Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

