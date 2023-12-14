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При каком условии Запад без разговоров даст много денег и оружия Украине

Иван Яковина
14 декабря 2023, 08:10
Такой сценарий для многих на Западе кажется страшнее победы Путина.
При каком условии Запад без разговоров даст много денег и оружия Украине
Украина / Коллаж: Главред, фото: УНЫАН, 53 отдельная механизированная бригада

Чтобы Запад без разговоров дал Украине много денег и оружия для Победы, а не только для сложной обороны, нужно предоставить США и Европе ясную, реалистичную и адекватную картину того, что должно быть в России после победы Украины.

Того, как там все должно быть организовано после войны.

Можно, конечно, сказать: "Да ну его (нецензурное - ред.). Нам плевать, пускай там все горит огнем, пускай там все против всех воюют!". Тоже понятная позиция.

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Однако пока нет никаких устраивающих Запад предложений на эту тему, европейцы и американцы будут действовать очень (даже избыточно) осторожно, чтобы Россия случайно не проиграла и не развалилась на вооруженные атомным оружием княжества и халифаты.

Такой сценарий для многих на Западе кажется страшнее победы Путина. Нравится нам это или нет, — это реальность. Они такого действительно очень боятся. Эту их озабоченность нужно убрать.

Соответственно, нужен какой-то аналог Ялтинской конференции, где союзники заранее решали судьбу послевоенной Германии, хотя Гитлер на тот момент все еще командовал Рейхом.

Кто такой Иван Яковина

Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах.

Окончил Московский лингвистический университет, по специальности — арабист.

С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину.

Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.

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