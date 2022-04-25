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Презрение к россиянам, или Почему Россия будет плодить обелиски неизвестным солдатам

Сергей Гайдай

Политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком

25 апреля 2022, 19:23

В Российской империи и в СССР никогда не ценили жизни людей. К солдатам относились, как расходному материалу чьих-то имперских амбиций.

Россияне
Россия никогда не ценила своих солдат / Facebook.com

Меня, когда-то советского школьника, удивляло, что существуют памятники неизвестному солдату или матросу.

Это как? - думал я. Что это значит неизвестные солдаты? Почему неизвестные? У них не было имен и фамилий? Они скрывались? Почему их никто не знал? И если они неизвестные - то почему им ставят памятники?

Уже когда я повзрослел, стал понимать, что в цивилизованных странах имена всех погибших на войне знают, даже если их тел не смогли найти. Имена павших в боях написаны на могилах, монументах, стенах памяти. Нет там монументов неизвестным воинам.

И только в нашей советской стране сотни тысяч, а то и миллионы павших солдат неизвестны. Неизвестны и не погребены. Кости их до сих пор разбросаны на бывших полях сражений, в лесах и болотах Балтии, России, Беларуси, Украины и Европы.

Мало того, что всегда - что в Российской империи, что в СССР не ценили жизни людей. К солдатам относились, как расходному материалу чьих-то имперских амбиций и замыслов правителей и начальства. Не считали нужным не только беречь эти жизни, но хотя бы учитывать, кого и сколько бросили в топку чьего-то безумия. Так ещё и этому скотскому отношению ставили памятники - везде по всему СССР торчали однотипные шпили памятников неизвестным солдатам с "вечным огнём". Целый культ создали. Причём в этом безумии могли провозглашаться - "никто не забыт, ничто не забыто". Это как "не забыт", даже если не удосужились зафиксировать имена павших?

И никто не задумывался, что это совсем не память и почтение - это символ презрения к человеческим жизням своих граждан. Не должно быть в природе памятников неизвестным солдатам, если государство ценит и бережёт жизни людей.если солдаты не известны, то и посчитать их невозможно. И не нужно, И можно "расходовать" их бесчетно. "Бабы новых нарожают"

В нынешней РФ ничего не поменялось. Тысячи разбросанных тел на украинских полях, в трюмах крейсера "Москва", в сожженых остовах танков и БТР, которые никому не нужны. Неизвестные солдаты?

Читайте такжеПочему Россию постиг генералопад в войне с УкраинойСтиралки, кофеварки и одежду при отступлении грузят сотнями кило в свои машины, чтобы увезти в свои нищие Мухосрански, а тела погибших товарищей бросают в украинском чернозёме. А зачем забирать? Вместо могил реальных погибших они будут строить новые обелиски неизвестным солдатам погибшим на этой бесславной и позорной войне. И будут зажигать "вечные огни". Дармового газа будет много, особенно после мирового энергетического эмбарго на российские энергоносители.

Будут строить эти памятники своего скотского отношения не только к жизням украинских граждан, которых убивали, насиловали и грабили, но и к своим.

viber
война в Украине российские войска Могила неизвестного солдата Сергей Гайдай
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