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Предвыборный вояж. Для чего на самом деле в Киев приезжал Олаф Шольц

Александр Леонов
3 декабря 2024, 08:00
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Этот визит - своеобразный "дембельский аккорд", ведь в феврале состоятся досрочные выборы в Германии, и по всем прогнозам Шольц потеряет должность.
Олаф Шольц, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц
Тема Украины стала важной во внутренней политике Германии / Коллаж Главред, фото - Офис президента, cdu.de

2 декабря канцлер Германии Олаф Шольц впервые за 2,5 года посетил Киев с необъявленным визитом, во время которого заявил о предоставлении Украине дополнительного пакета военной помощи.

Пока мы можем точно сказать, что следствием визита Олафа Шольца в Киев является объявление о новом пакете военной помощи от Германии. BILD писал о возможных переговорах о границах компромисса, на которые может пойти Украина в мирных переговорах. Но, опять-таки, это информация, которая пока ничем официально не подтверждена.

Интересный момент: вместе с Шольцем в Киев министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не поехала, ведь она отправилась в Китай, где, вероятно, также будут обсуждать Украину, в частности возможное мирное соглашение. То есть правительство Германии достаточно активно работает в этом направлении. И давайте будем честными: это своеобразный "дембельский аккорд" Олафа Шольца, ведь в феврале состоятся досрочные выборы в Германии, и, по всем прогнозам, Шольц потеряет свою должность. Очевидно, если он и будет участвовать в коалиции, то только как младший партнер - если социал-демократы Германии согласятся на широкую коалицию и если такая необходимость вообще возникнет, тогда он, возможно, вернется в правительство, но уже не как канцлер.

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Поэтому этот визит - предвыборно-прощальный для немецкого канцлера, где он может отчитаться о помощи. Мы часто критикуем Германию, но никто не мог бы подумать, что Германия, которую возглавляют социал-демократы, фактически предоставит Украине больше всего помощи среди всех европейских стран.

Именно поэтому возможны действия, направленные на использование Олафом Шольцом визита в Киев в избирательной кампании. Мы помним, что он звонил Путину, который не хочет говорить с европейскими лидерами, но вместо этого стремится договариваться только с Дональдом Трампом. А реакция на телефонный звонок Олафа Шольца, после которого через несколько дней был нанесен массированный ракетный удар по Украине, это иллюстрирует.

В ходе совместной пресс-конференции прозвучала интересная мысль: во время мирных переговоров рядом с Украиной должны быть представители Европейского Союза и НАТО. Шольц может заявить, что Германия будет присутствовать как один из модераторов этого мирного процесса и поставит это себе в заслугу. Это хороший вариант, ведь посредники будут фиксировать, о чем говорит Путин или россияне, и следить, чтобы они не меняли договоренности. Тем более, что мы имеем много примеров, когда россияне нарушают соглашения. Именно агрессия России против Украины - это нарушение не только Устава ООН, но и большого соглашения между Украиной и Россией, где было четко указано, что и Севастополь, и Крым являются украинскими.

Кстати, еще одним подтверждением того, что визит Шольца является именно предвыборным вояжем, свидетельствует тот факт, что о возможном визите в Киев уже объявил и конкурент Шольца, лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц. Он тоже планирует приехать в Киев для переговоров, и это доказывает, что украинский вопрос стал важным во внутриполитической дискуссии в Германии.

Ведь лидеры ХДС/ХСС долгое время критиковали действующую коалицию Германии из-за недостаточной помощи Украине и дважды вносили в Бундестаг законопроект о предоставлении "Таурусов". С одной стороны, Шольц может говорить о мирных инициативах, но визит его конкурента в Киев может немного поломать ему игру.

Но как бы нам того не хотелось, Шольц вряд ли напоследок решится на какие-то кардинальные действия и будет работать в привычном ему режиме. Тех же "Таурусов" не будет, хотя мы видим, что помощь Украине и дальше поступает. И вряд ли Германия сможет серьезно повлиять на Россию в плане принуждения ее к миру. Единственное, что возможно - провести новые санкции против РФ, но среди важных остались еще санкции против Росатома и Газпромбанка, против которого США уже ввели ограничения. Но это не только немецкое дело, но и всего Евросоюза, поэтому там нужны консультации, давление на Венгрию и Словакию, которые сейчас находятся в эйфории от победы Трампа и тому подобное.

Таурус, инфографика, Главред
Ракета Taurus / Инфографика Главред

Для Украины в случае победы Мерца было бы важно соблюдение предвыборной риторики по увеличению помощи. И было бы важно, чтобы при формировании правительственной коалиции в коалиционное соглашение были внесены все эти пункты - и о "Таурусе", и об оружии. Я бы очень хотел, чтобы рассматривались также вопросы поддержки евроатлантических стремлений Украины тем или иным путем. Собственно говоря, Германия тоже должна определиться со своими требованиями и сроками. И тогда это было бы позитивом для всех.

Есть еще интересный момент, который сейчас обсуждается в Европе, - возможное направление в Украину военных. Германия вряд ли на это пойдет, но, по крайней мере, она могла бы снять свои предостережения или беспокойство. Потому что, с одной стороны, это решение отдельной страны, а с другой - Германия довольно часто подчеркивает, что коллективная безопасность должна базироваться на совместных решениях. Поэтому, возможно, Германия не будет участвовать в такой инициативе, но могла бы ее финансировать.

Кстати, одним из возможных направлений является финансирование украинского военно-промышленного комплекса (ВПК). Несколько стран уже выбрали этот путь: Дания финансирует производство гаубиц "Богдана", Швеция также высказалась об этом. Германия могла бы присоединиться, поскольку в Европе ограниченное количество оружия, и его масштабирование является сложной задачей. Поддержка развития украинского ВПК будет самым эффективным способом помощи - более дешевым для ЕС и более действенным для Украины.

Если посмотреть на историю заявлений ХДС/ХСС, можно сказать, что эта политическая сила достаточно последовательно высказывалась за поддержку Украины. К тому же, возможные партнеры по будущей коалиции уже выразили поддержку подобных инициатив. Если эти вопросы не рассматривались бы серьезно, то партнеры ХДС/ХСС по коалиции не акцентировали бы на этом внимание.

Важно, чтобы все решения были комплексными. Речь не только о "Таурусе", но и о долгосрочной поддержке Украины в рамках Европейского Союза. Сейчас ЕС берет курс на унификацию и координацию оборонной политики. В этом контексте Германия должна действовать более активно, ведь Франция берет на себя роль лидера ЕС и действует смелее, чем Германия.

Александр Леонов, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента", специально для Главреда

Кто такой Александр Леонов

Александр Леонов - исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента".

Родился 18 марта 1971 года в с. Красноселье Александровского района Кировоградской области. Окончил Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт".

Работал в Национальном институте украинско-российских отношений (позже - Национальный институт проблем международной безопасности) при Совете национальной безопасности и обороны Украины, Офисе лидера блока "Наша Украина" Виктора Ющенко (2003-2005 гг.), Секретариате Президента Украины (заместитель руководителя службы), ОО "Центр расширения возможностей".

Автор ряда научных статей и исследований на тему использования телевидения и Интернета в информационных войнах, информационных спецоперациях и т.п.

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