Право вето для Венгрии в ЕС: почему о нем проще заявить, чем сделать

В ЕС задумались над тем, как лишить Венгрию права вето / УНИАН

Заместитель председателя Европарламента Катарина Барли призвала лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе, поскольку венгерские власти используют принцип единодушия ЕС для шантажа. В частности, по ее словам, на переговорах по шестому пакету санкций в отношении России Венгрия несколько недель блокировала его принятие из-за нефтяного эмбарго.

Возмущение среди депутатов Европарламента позицией правительства Орбана понятно и с этим надо что-то делать. И единственным вариантом влияния на позицию Венгрии может быть реформа самого Европейского Союза.

Дело в том, что просто взять и исключить страну из процедуры принятия решения, или вообще из состава Евросоюза невозможно, потому что ЕС имеет общую внешнюю политику. Согласно ей, решения принимаются консенсусом и любая страна имеет право вето. Такой принцип делает внешнюю политику Евросоюза слабой и неповоротливой, из-за чего решения принимаются очень долго.

Поэтому лучшим способом выйти из этой ситуации было бы внести изменения в способ принятия решений. Например, принимать их не единогласно, а квалифицированным большинством (две трети, три четверти, три пятых - как угодно), как это происходит по некоторым другим вопросам.

То есть надо изменить процедуру принятия решений по вопросам внешней политики. Это можно будет считать реформированием, правда, не таким кардинальным, как принятие новой Конституции ЕС и основополагающих договоров. К тому же, это нельзя будет считать ограничением Венгрии, ведь это не будет касаться какой-то конкретной страны.

Внутренних ресурсов для влияния на венгерское правительство не так и много, тем более, что Венгрия уже де-факто находится под "внутренними санкциями" вроде уменьшения финансирования и тому подобное. Но все эти недофинансирования правовой, судебной систем, как видим, не слишком влияют на политические взгляды правительства Орбана.

Читайте такжеНападать не планируют: зачем Венгрия ввела чрезвычайное положение из-за войны в УкраинеНо и на это тоже потребуется время и процедуры. И на этот раз на это решение может уйти не менее года (и не факт, что процедура реформирования завершится успешно). Однако, если это произойдет, то это будет означать, что Евросоюз сможет быстрее принимать свои внешнеполитические решения (в том числе, и те, что касаются санкций против РФ). Но нюанс в том, что когда Украина вступит в ЕС, она также не сможет иметь права вето на эти внешнеполитические решения.

Владимир Горбач, политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества, специально для Главреда