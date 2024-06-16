Правильное экономическое бронирование

Например, отсрочка от мобилизации составляет 20 тыс грн в месяц. Пока ее покупаешь - не мобилизуешься. И не надо это привязывать к налогам.

https://opinions.glavred.info/pravilnoe-ekonomicheskoe-bronirovanie-10573499.html Ссылка скопирована

Те кто имеет деньги и не хочет воевать - решают это через коррупцию / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, 22 отдельная механизированная бригада

Дискуссии об экономическом бронировании вызывают много возмущения. Действительно, получается, что воевать должны бедные. Хотя тысячи состоятельных украинцев пошли еще добровольцами. Ключевой вопрос: что решает экономическое бронирование?

Все сфокусировались на вопросе рабочих мест в экономике. Поэтому модели бронирования придумываются в связи с уплатой налогов. Но есть еще один аспект, который необходимо решить - коррупция в ТЦК. На днях оказалось, что герой видео из Одессы попался на взятке. Поэтому он фактически занимался рэкетом, а не мобилизацией.

видео дня

Сегодня взятки в ТЦК оцениваются в 5-10 тысяч долларов. По моему мнению, единственный способ победить эти взятки и направить средства в бюджет - это дать возможность официально покупки отсрочки.

Например, отсрочка от мобилизации составляет 20 тыс грн в месяц. Пока ее покупаешь - не мобилизуешься. И не надо это привязывать к налогам. Продал человек квартиру, взял кредит, или в долг - не важно откуда средства. Аналогично бизнес (кроме стратегических) - пока платит в месяц 20 к за работника, его не мобилизуют.

Так выглядит будто снова богатые не будут воевать. Но те, кто имеет деньги и не хочет воевать - решают это через коррупцию. И от этого проигрываем мы все, потому что средства не идут в бюджет. А так не будет смысла давать взятки. Оплатил официально и работай. Поэтому лучше одно правило для всех чем куча сложных для разных ситуаций и категорий.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред