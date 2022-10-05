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Прагматичный, но наивный Маск

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

5 октября 2022, 08:45

Маск переживает, что в случае обмена ядерными ударами пострадает не столько Украина и Россия, сколько Starlink.

Илон Маск
Илон Маск / Фото instagram.com/elonmusk

Зачем легендарный Илон Маск именно сейчас выступил со своими идиотскими мирными предложениями? В результате чего, Рогозин- бывший руководитель Роскосмоса победил талантливого, но наивного Маска, но не в ракетной гонке России и США, а в идеологической борьбе.

Ибо Путин и Рогозин восторге от "миротворчества" Маска даже больше, чем от неуклюжих миротворческих заявлений Папы Римского. Но если Папа Римский -латентный левак и хранитель денег Путина в банках Ватикана, то у Маска другие мотивы.

Маск, видя реальную перспективу поражения Кремля в войне с Украиной, говорит то, чтобы хотел бы услышать Рогозин и Путин от Украины. Маск не просто развлекается, делая скандальные заявления в пользу путинской России. Он реально испугался ядерного шантажа Путина.

Маск переживает, что в случае обмена ядерными ударами пострадает не столько Украина и Россия, сколько Starlink — глобальная спутниковая система. Маск , испугавшись ядерного шантажа Путина, боится, что его огромная и плотная сеть космических спутников пострадает или разрушится от электромагнитного излучения ядерного взрыва и поражения большой территории Европы, которой в результате ядерной катастрофе, будет не до "Старлинка" и "Теслы".

Источник

Илон Маск
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