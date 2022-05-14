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Позорный провал Путина: три причины решимости Финляндии и Швеции

Константин Сонин

российский экономист, профессор Чикагского университета

14 мая 2022, 16:07

Ничем не спровоцированное нападение на Украину показало, что обещаниям, договорам, заявлениям России доверять бессмысленно.

Владимир Путин
У Путина нет возможностей остановить вступление Финляндии и Швеции в НАТО / Фото УНИАН

Само собой, вступление Финляндии и Швеции в НАТО - это катастрофа небольшая. НАТО и раньше России не угрожало, и с Финляндией и Швецией внутри угрожать особенно не будет. Но если считать, что в интересах России было невступление, это очередной - и катастрофический - провал.

Финляндия, пробывшая нейтральной 70 лет, и Швеция, пробывшая чуть больше 200, вступают в НАТО по трём причинам.

Во-первых, ничем не спровоцированное нападение на Украину показало, что обещаниям, договорам, заявлениям России бессмысленно доверять.

Во-вторых, НАТО защитит эти страны лучше, чем их собственные - довольно большие и современные, по европейским меркам - армии.

В-третьих, у России нет возможностей остановить это вступление.

НАТО выгодно добавление двух стран, потому что это и военные силы, и разведка, и надёжные, с устойчивыми политическими режимами, партнёры. НАТО в ответ предлагает "пятую статью" - нападение на страну-члена НАТО является нападением на всех. Взаимовыгодный обмен. Мир движется взаимовыгодными обменами, а не угрозами.

А вот интересно, что выгодного предлагала Швеции и Финляндии Россия? Да ничего не предлагала. "Гарантии безопасности"? Ничем не подкрепленные пустые слова. Да и пустых слов не произносила. Было много угроз - и от Путина, и от идиота Медведева, и по дипломатическим каналам. Но в угрозах нет ничего "взаимовыгодного". Угрозами можно чего-то добиться от слабого - и то, угрозами всегда можно добиться меньше, чем взаимной выгодой.

Путин и Ко решили, со своим опытом подворотни, что ничего взаимовыгодного не бывает. И сколько их жизнь не учит, что это просто дурь, всё угрожают и угрожают. С теми же катастрофическими результатами.

Вот НАТО предлагает вступающим странам объединение оборонных систем, участие в принятии решений и т.п. Россия предлагала что-нибудь такое Финляндии и Швеции? Разместить их военные базы на своей территории, включить в какой-то реальный механизм надзора за российской армией, дать доступ на военные заводы и к секретным данным разведки? Это была бы уступка, предложение выгоды, реальное, а не пустое сотрудничество. И, заодно, гарантия безопасности. Если бы Финляндия получила бы такой же доступ к российским данным, какой у неё есть с партнёрами по НАТО, может быть, она бы не так боялась неспровоцированного нападения?

Читайте такжеПутин растит себе замену: чем опасны нападки РФ на Финляндию и НАТОЯ знаю в российском МИДе считают, что они занимаются "не внешней политикой, а дипломатией". Путин выбирает политику, они её осуществляют-оформляют. Раз у Путина и его окружения есть такое представление, что ничего, кроме угроз, ни на кого не действует, мы, умные, будем ретранслировать угрозы. Это если бы нам сказали предлагать взаимовыгодные решения, мы бы тогда бы... Но даже ничего не предлагать?

До смены внешней политики ещё далеко - боюсь, ещё не один позорный провал. Вряд ли в истории России был период хуже во внешней политике - двадцать лет испорченных отношений, незаключенных союзов, неполученных выгод... И конца этому пока не видать.

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война в Украине НАТО Владимир Путин новости Финляндии новости Швеции
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