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Позор Германии и Франции: почему Берлин и Париж жалки и перепуганы из-за войны в Украине

Николай Фельдман

журналист

11 мая 2022, 18:02

Смерти украинцев являются символом бездействия Германии и Франции и их неспособности предотвратить трагедию в Европе.

Именно Германия и Франция взрастили нового Гитлера в лице Путина
Франция и Германия делают Евросоюз заложником своих страхов перед Россией и Путиным / Reuters

Товарищ Си, который проявляет сильную активность именно после парада на Красной площади, заставляет Макрона и Шольца, пожалуй, трястись от страха и заявлять новую порцию удивительной херни.

Китайские деньги в экономиках этих стран, похоже, играют огромную роль, а лояльность Германии и Франции, очевидно, имеет свою цену. Иначе китайский вождь не звонил бы им, а звонил бы прямо в Украину.

Уважать территориальную целостность – этого мало. Нужно обеспечить ее.

Рассказывать о точках невозврата разве не поздно? Массовые убийства, пытки, изнасилования гражданских украинцев, в том числе детей, уже провели эту черту.

Расчет запугать Францию и Германию понятен. Коррумпированные и неспособные обеспечить европейскую безопасность страны пугают собственные народы картинками российской пропаганды о последствиях ядерных ударов по столицам своих государств. Заметьте, они не публикуют графику о том, какими будут последствия нанесения ударов по Москве или бункерам Путина – они транслируют парализующий и безальтернативный страх для своих граждан.

При этом рецепт противодействия страху прост – мобилизация и учения в своих странах, максимальная помощь Украине оружием и отказ от всех экономических отношений с Россией. Считаете, что есть опасность – готовьтесь к обороне публично.

На вас нападают и вам грозят уничтожением – не надо недооценивать это.

Почему вы делаете Евросоюз заложниками своих страхов?

Усмирять нового Гитлера не нужно – уже достаточно, готовьтесь действовать. Забудьте о выгодах и дискомфорте. Потому что больше нельзя руководствоваться финансовыми балансами.

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Действуйте, пока есть время, которое для вас оплачивают своей кровью бойцы украинских Вооруженных сил и мирные украинцы с детьми. Их смерти являются символами вашего бездействия и неспособности предотвратить трагедию в Европе.

Прямо с "Азовстали" к вам обращаются официально бойцы, которые держат оборону в полной блокаде и прямо говорят – прекратите немедленно закупку газа в России. Каждая ваша копейка, уплаченная за российский газ – это новые смерти украинцев.

Каждый день.

Что вы делаете? Слушаете Китай, думаете о товарообороте и всерьез обсуждаете вопрос о том, как нужно относиться к России после окончания войны?

А что вы сделали, чтобы эта война завершилась, если вы не способны даже немедленно отказаться от российской нефти и газа. Немедленно.

Что вы сделали, чтобы российские войска немедленно вышли со всей территории Украины? Позвонили Путину и прислали ему еще 60 миллиардов евро?

Ваша неспособность жить без России, фашистский режим которой вы лично взрастили, является позорной.

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Не надо больше вести переговоры об Украине с Китаем или Россией. Если им есть что предложить Украине – пусть звонят в Украину.

Не надо нам больше рассказывать о сложностях – у нас своих хватает.

И не надо нам махать вступлением в Евросоюз через десятки лет, как морковкой перед носом осла – воткните в этом случае себе эту морковку, если вам хочется еще поиграть на чувствах и судьбах украинцев.

Николай Фельдман, журналист

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Евросоюз война в Украине Франция эмбарго Владимир Путин санкции против России Эммануэль Макрон Николай Фельдман Россия Олаф Шольц Германия
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