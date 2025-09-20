В словах президента ответственность за продолжение войны перекладывается на Европу.

Дональд Трамп в интервью Fox этой ночью заявил: "Ну, если бы европейские страны ввели санкции или пошлины — называйте это как угодно — и сделали это в отношении Китая, я думаю, война [в Украине] могла бы закончиться".

Президент США справедливо отметил, что Китай является крупнейшим покупателем российской нефти. "В пятницу я буду разговаривать с лидером Си... Посмотрим, как всё сложится. Если Европа предпримет шаги в отношении Китая, думаю, Китай, вероятно, заставит прекратить войну", — добавил он.

Практически одновременно The Washington Post опубликовала информацию о том, что Трамп этим летом отказался утвердить предоставление Тайваню военной помощи на сумму более 400 миллионов долларов, пытаясь добиться торгового соглашения и возможного саммита с Си. Собеседники уточнили, что речь шла о пакете, который был бы "более мощным", чем предыдущие — включая боеприпасы и дроны.

Позиция Вашингтона вызывает все больше вопросов: в словах президента ответственность за продолжение войны перекладывается на Европу, тогда как сама администрация США ставит под угрозу военную безопасность собственных союзников в попытке достичь договоренностей с Путиным и Си. И еще более показательно то, что на самом деле занимает Трампа.

В этом же интервью он сообщил, что планирует обсудить с Си соглашение по соцсети TikTok. Ранее глава минфина США Скотт Бессент заявлял, что Вашингтон и Пекин достигли рамочного соглашения о передаче прав собственности на американский сегмент этой соцсети, которая стала мощным инструментом для раскрутки политиков-популистов по всему миру.

