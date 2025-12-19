Зачем Путин хвастается количеством дронов

Экономически рф - это сырьевой придаток Китая.

Просто напомню, что Советский Союз и страны Варшавского договора в конце 80-х также превосходили НАТО по количеству вооружений, сухопутных сил, воздушной компоненты часто в несколько раз. Но развалился именно "совок", потому что основой всего является экономика. Количество превращается в лишний ресурс без денег.

Сейчас россия без Китая не способна самостоятельно вывозить войну на истощение, их запас - максимум до 2027 года. Если бы Запад продемонстрировал должную волю перекрыть россии экономический кислород, неотвратимые изменения уже бы наступили в 2026 году. Но пока не хватает этой воли. Пока.

Потому что ВПК - это такая штука, которая больше потребляет, чем приносит. Особенно во время технологической гонки этой войны.

Экономически рф - это сырьевой придаток Китая. Их даже трудно сравнивать с идеологическими братьями Путина - нацистами Третьего рейха. Потому что индустриальная экономика Берлина проиграла более крепким индустриальным экономикам, а также не вывезла противостояние большему количеству людей, чем у них было в самих. Хотя технологически Рейх в милитарной парадигме опережал союзников во многих направлениях, не говоря уже об отсталом красном совок, который был бы разрушен в 40-х годах немцами, если бы москву не спасали США и другие союзники.

россия же сейчас - несколько отсталый сырьевой придаток, без возможности самостоятельно развивать технологии, если им не помогают. То есть, россия хоть и ведет войну за счет продажи сырья, она самостоятельно не может вести войну на истощение, если ей не будут позволять это сделать экономически.

