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Пожарная инспекционная поездка Залужного на фронт

Александр Кочетков
16 января 2024, 19:10
Другой военный псевдо "Рысь" отметил, что у нас сводят к минимуму использование мин для укреплений, чтобы не засорять украинскую землю.
Пожарная инспекционная поездка Залужного на фронт
Залужный / коллаж: Главред, фото: t.me/CinCAFU, 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушка

Сплошь и рядом тех, кто решается критически высказываться о ходе событий на войне, обвиняют в неосведомленности: "вы что, в Генштабе служите, патякаете, о чем понятия не имеете". Или наоборот - в чрезмерной информированности: "Выдаете наши секреты врагу".

А что говорить, когда подобный критической материал дает Reuters – одно из самых мощных информационных агентств мира. Журналисты которого воочию увидели неудовлетворительное состояние наших укреплений, которые сооружаются.

Военный инженер псевдо "Ящір" рассказал журналистам, что "сначала ставят" зубы дракона", потом мотки проволоки, а потом мины, если они используются. Я считаю, что большинство этих барьеров нужно было построить намного раньше, возможно, весной. Это занимает слишком много времени".

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Другой военный псевдо "Рысь" отметил, что у нас сводят к минимуму использование мин для укреплений, чтобы не засорять украинскую землю. Оно-то так, но ведь мы помним, что именно мощные минные поля стали едва ли не самым большим сдерживающим фактором для нашего наступления в прошлом году.

А командующий Объединенных сил Украины Сергей Наев уточнил для Reuters: "Когда гражданские сделают свою работу (построят позиции), мы плотно заминируем их". То есть, все это — с акцентом на будущее. На завтра, даже, не на сегодня. А нужно на вчера. Не слишком оптимистично, согласитесь.

И в этом смысле срочная инспекционная поездка в эти края главнокомандующего Валерия Залужного выглядит как попытка как-то потушить скандал, который уже получил международную огласку.

Видимо, кто-то из пиарщиков главнокомандующего посоветовал прибыть лично, на месте разобраться и назначить виновных. Вполне возможно, что с кадровыми решениями.

Да, наказание виновных - необходимо. Но важнее - решить проблему, которая мешает быстро строить нужные укрепления, в частности, наладить эффективное взаимодействие военных и гражданских. А это позволит перебросить часть военных, которые вынуждены находиться там, чтобы сдерживать потенциальную угрозу нового вторжения, на другие участки фронта. Где они сейчас крайне нужны. И это, кстати, несколько смягчит ход мобилизации, о которой столько спорят.

Повлияет ли "пожарная" инспекционная поездка Залужного на проблему, увидим в ближайшее время.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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война в Украине Александр Кочетков Валерий Залужный
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