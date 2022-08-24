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Поздравления Лукашенко с Днем Независимости: о чем подает сигналы белорусский вождь

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

24 августа 2022, 16:36

Лукашенко может не ограничиться поздравлениями Украины с Днем Независимости на словах, а еще и передать "гостинцы" от России.

Даже если Лукашенко станет искать пути сближения с Западом и Украиной, Кремль ему этого не позволит
Поздравляя Украину с Днем Независимости, Лукашенко продолжает позволять РФ обстреливать украинские города с белорусской территории / president.gov.ua, Минобороны РФ, npr.org

В День Независимости Лукашенко, предоставивший территорию Беларуси российским войскам для вторжения в Украину и нанесения ударов по украинским городам, удивил, поздравив украинцев с праздником и пожелав мира.

Несмотря на то, что официально Украина не находится в состоянии войны с Беларусью, у украинцев есть персональный счет к Лукашенко, как к лидеру государства, с территории которого началась агрессия и наносятся ракетно-бомбовые удары по Украине.

В послании Лукашенко к украинцам ко Дню Независимости Украины, на самом деле, ничего удивительного нет, ведь он всегда следовал логике "умный теленок двух маток сосет".

Долгое время Лукашенко удавалось балансировать между Россией и коллективным Западом. С одной стороны, он заигрывал с Западом в обмен на определенные послабления, а с другой – выжимал из России максимальные торговые, экономические и финансовые преференции.

Однако в нынешней ситуации белорусская экономика стопроцентно зависит от России. Ведь белорусский майдан после выборов в Беларуси кардинально изменил ситуацию, и Лукашенко нарушил баланс. И теперь он прекрасно понимает, что спрос за войну в Украине будет и с него, но пытается как-то микшировать сложившуюся ситуацию, чтобы показать разность позиций России и Беларуси. Другой вопрос – насколько у него это получится.

Во всяком случае, еще не снята угроза второй волны вторжения России с территории Беларуси. Хотя, с военной точки зрения, сил там явно недостаточно. Однако то же самое мы слышали от военных экспертов и в феврале, но, тем не менее, вторжение произошло. Поэтому ничего еще не закончилось.

В данном случае Лукашенко пытается вернуться к традиционной для него политике "и вашим, и нашим", но на фоне всего, что произошло за последние полгода, получается это у него весьма карикатурно, натянуто и неестественно. Отсюда и такая реакция украинского общества на его поздравление и обвинения в лицемерии.

Впрочем, нельзя исключать, что, когда Россия начнет проигрывать в войне, Лукашенко станет искать пути сближения с Западом и Украиной. Возможно, он уже хочет и готов к этому. Вот только кто ему позволит? Лукашенко зря думал, что продал душу дьяволу – он ее подарил.

Кремль не даст Лукашенко сделать ничего подобного, и у батьки может внезапно ухудшиться состояние здоровья, или с ним может произойти что-то плохое, едва в Кремле заметят стратегическую нелояльность. Зависимость Лукашенко от Кремля радикально возросла за последний год, и от этого ему уже никуда не деться.

Попытки искать пути сближения с Западом и предательства Путина возможны, это в духе Лукашенко. Но сделать этого ему не дадут.

Само поздравление Лукашенко не насторожит Кремль, ведь там не полагаются на слова и прекрасно знают, что из себя представляют лингвистические упражнения Александра Григорьевича. Вспомните хотя бы, как он говорил, что Беларусь пересечет украинско-белорусскую границу разве что на тракторе, но из Беларуси пошли танки. После всего этого относиться серьезно к словам Лукашенко не стоит.

Даже если бы Лукашенко не слал поздравления Украине, он и так под пристальным присмотром Кремля, его очень плотно сейчас опекают. Шаг вправо, шаг влево – этого ему сделать не дадут.

Впрочем, еще не вечер, и с территории Беларуси вдогонку за поздравлениями Лукашенко могут прилететь, к примеру, Искандеры. Тем более, в последние недели такие "гостинцы" для Украины завозились Россией на территорию Беларуси.

Так что одно дело слова, другое – все то, что мы видим на практике. А на практике мы пока что видим подельника агрессора.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

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