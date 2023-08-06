Пойдет ли Россия войной на Польшу и страны Балтии

Россия пытается сформировать новый узел проблем для НАТО, чтобы создать гибридные условия для расшатывания единства Запада.

https://opinions.glavred.info/poydet-li-rossiya-voynoy-na-polshu-i-strany-baltii-10491112.html Ссылка скопирована

Россия может готовить провокации с помощью вагнеровцев / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com/

"Вагнеровцы" - это проект российских спецслужб. У него была своя эволюция: он начинался как обычная оргструктура военной разведки Российской Федерации, но потом там получили свое развитие и коммерческие ответвления, потом появились политические подоплеки. Что, в принципе, стало кульминацией этого недопутча, в котором так называемая ЧВК Вагнер (потому что это не частная военная кампания, потому что такого понятия нет в российском правовом поле) играла основную роль. И это, очевидно, проявление борьбы различных группировок, которые сейчас формируются вокруг Путина.

Беларусь сейчас является основной базой "вагнеровцев". Также в Беларуси сейчас размещено ядерное оружие. Кроме того, в Африке Россия начинает новую игру, которая направлена на хаотизацию этого континента с целью создания новых угроз для Европы и в целом коллективного Запада. А основным инструментом этого процесса стали, опять же, "вагнеровцы" или структуры, которые условно можно будет называть ими. Хотя очевидно, что это будет деятельность российских спецслужб через прикрытие вот такими организациями.

видео дня

И в рамках всего этого процесса Россия пытается сформировать новый узел проблем для НАТО, чтобы создать гибридные условия для расшатывания единства Запада и его готовности помогать Украине. В любом случае конечной целью всех этих действий является принуждение Запада и Украины к подписанию определенных договоренностей вроде Минских, в которых бы не упоминалась Россия. Или упоминалась, но не в том контексте, в котором сейчас Украина говорит о победе. Для Украины победа над Россией заключается в трех компонентах: деоккупации всех украинских территорий (то есть вывод российских войск с территории Украины), наказание военных преступников включая Путина и компенсации за нанесенный ущерб в размере, например, триллиона долларов. В Минских договоренностях не было упоминания ни об одном из этих пунктов.

Для России и для Кремля было бы идеально выйти на такие договоренности. И для этого создаются эти проблемы в виде как прямых угроз для НАТО, так и опосредованных через хаотизацию той же Африки, чтобы создать угрозы уже для Европы и потом начать ее шатать. Прямые провокации Беларуси, в том числе военные, укладываются в эту конструкцию. Если моя гипотеза верна, то Россия через Беларусь будет продолжать штурмовать НАТО.

Есть Литва, есть так называемый Сувалкский коридор между Литвой и Польшей, который простирается между Беларусью и Калининградской областью России. Там очень много возможностей для осуществления агрессии не напрямую, но гибридными способами расшатывать ситуацию в этом районе и заставлять НАТО как-то реагировать. При этом реакция может быть не такой, как мы думаем, потому что в нашей парадигме НАТО должно сконцентрироваться и жестко ответить России и Беларуси.

На самом деле НАТО не готова к такому жесткому шагу – в течение последних полутора лет она избегает прямого конфликта с Россией и его эскалации. То есть Россия будет провоцировать НАТО на ответ, зная, что она не ответит. Поэтому россияне позволяют себе залетать на 3 км на территорию Польши вертолетами, зная, что их не собьют. Если бы они залетели бы в Украину, то их бы стопроцентно сбили бы, и на этом бы все закончилось. Так же, как Украина уничтожила ракетный крейсер "Москва", я уверен, что США или ни одна другая страна никогда бы не решилась на это. Возможно, только Великобритания и Турция – это две страны, которые бы при определенных условиях могли решиться на такой шаг. Украина не имеет с этим проблем, а вот Польша и Литва – увидим. Но Россия считает, что они слабы и не пойдут на провокацию конфликта.

Кто такой Михаил Самусь Михаил Самусь – военный эксперт,заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам. (ЦИАКР). В период с 2009 по 2015 год возглавлял Европейский офис ЦИАКР и Defense Express в городе Прага, Чехия. Руководил военно-политическими проектами аналитического центра ЦИАКР. Был главным редактором журнала Вестник экспортного контроля, журналистом Defense Express. Выступления и публикации Михаила Самуся регулярно публикуются в известных украинских и зарубежных изданиях.

Михаил Самусь, специально для Главреда