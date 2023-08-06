Пойдет ли Россия войной на Польшу и страны Балтии

"Вагнеровцы" - это проект российских спецслужб. У него была своя эволюция: он начинался как обычная оргструктура военной разведки Российской Федерации, но потом там получили свое развитие и коммерческие ответвления, потом появились политические подоплеки. Что, в принципе, стало кульминацией этого недопутча, в котором так называемая ЧВК Вагнер (потому что это не частная военная кампания, потому что такого понятия нет в российском правовом поле) играла основную роль. И это, очевидно, проявление борьбы различных группировок, которые сейчас формируются вокруг Путина.
Беларусь сейчас является основной базой "вагнеровцев". Также в Беларуси сейчас размещено ядерное оружие. Кроме того, в Африке Россия начинает новую игру, которая направлена на хаотизацию этого континента с целью создания новых угроз для Европы и в целом коллективного Запада. А основным инструментом этого процесса стали, опять же, "вагнеровцы" или структуры, которые условно можно будет называть ими. Хотя очевидно, что это будет деятельность российских спецслужб через прикрытие вот такими организациями.
И в рамках всего этого процесса Россия пытается сформировать новый узел проблем для НАТО, чтобы создать гибридные условия для расшатывания единства Запада и его готовности помогать Украине. В любом случае конечной целью всех этих действий является принуждение Запада и Украины к подписанию определенных договоренностей вроде Минских, в которых бы не упоминалась Россия. Или упоминалась, но не в том контексте, в котором сейчас Украина говорит о победе. Для Украины победа над Россией заключается в трех компонентах: деоккупации всех украинских территорий (то есть вывод российских войск с территории Украины), наказание военных преступников включая Путина и компенсации за нанесенный ущерб в размере, например, триллиона долларов. В Минских договоренностях не было упоминания ни об одном из этих пунктов.
Для России и для Кремля было бы идеально выйти на такие договоренности. И для этого создаются эти проблемы в виде как прямых угроз для НАТО, так и опосредованных через хаотизацию той же Африки, чтобы создать угрозы уже для Европы и потом начать ее шатать. Прямые провокации Беларуси, в том числе военные, укладываются в эту конструкцию. Если моя гипотеза верна, то Россия через Беларусь будет продолжать штурмовать НАТО.
Есть Литва, есть так называемый Сувалкский коридор между Литвой и Польшей, который простирается между Беларусью и Калининградской областью России. Там очень много возможностей для осуществления агрессии не напрямую, но гибридными способами расшатывать ситуацию в этом районе и заставлять НАТО как-то реагировать. При этом реакция может быть не такой, как мы думаем, потому что в нашей парадигме НАТО должно сконцентрироваться и жестко ответить России и Беларуси.
На самом деле НАТО не готова к такому жесткому шагу – в течение последних полутора лет она избегает прямого конфликта с Россией и его эскалации. То есть Россия будет провоцировать НАТО на ответ, зная, что она не ответит. Поэтому россияне позволяют себе залетать на 3 км на территорию Польши вертолетами, зная, что их не собьют. Если бы они залетели бы в Украину, то их бы стопроцентно сбили бы, и на этом бы все закончилось. Так же, как Украина уничтожила ракетный крейсер "Москва", я уверен, что США или ни одна другая страна никогда бы не решилась на это. Возможно, только Великобритания и Турция – это две страны, которые бы при определенных условиях могли решиться на такой шаг. Украина не имеет с этим проблем, а вот Польша и Литва – увидим. Но Россия считает, что они слабы и не пойдут на провокацию конфликта.
Кто такой Михаил Самусь
Михаил Самусь – военный эксперт,заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам. (ЦИАКР).
В период с 2009 по 2015 год возглавлял Европейский офис ЦИАКР и Defense Express в городе Прага, Чехия. Руководил военно-политическими проектами аналитического центра ЦИАКР. Был главным редактором журнала Вестник экспортного контроля, журналистом Defense Express.
Выступления и публикации Михаила Самуся регулярно публикуются в известных украинских и зарубежных изданиях.
Михаил Самусь, специально для Главреда