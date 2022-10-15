Пойдет ли Беларусь войной

Диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко / kanaldom.tv

На днях президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь договорились о развертывании совместной региональной группировки войск и анонсировал, что вскоре в его страну снова вернутся российские военные.

В свою очередь министр обороны Республики Беларусь (РБ) Виктор Хренин сделал заявление, в котором предостерег, чтобы Украина не делала "неправильных шагов и не "провоцировала", чтобы избежать войны.

По словам Хренина, вооруженные силы Беларуси настроены только на оборону страны. "Не провоцируйте нас - мы с вами воевать не собираемся. Ни с литовцами, ни с поляками, ни тем более с украинцами мы воевать не хотим. Если и вы не хотите и не будете делать неправильных шагов, значит, войны не будет", - заявил он.

Что можно сказать о действиях Беларуси в последнее время? Увеличился или снизился риск ее открытого вступления в войну против Украины.

По моему мнению, белорусская карта будет использоваться Путиным для многовекторного давления – одновременно на несколько субъектов международного права.

На фоне прозвучавших заявлений 6 октября, впервые с 28 августа, был нанесен ракетный удар по Украине с территории Беларуси. Самолет Ту-22 М3 стратегической авиации РФ из воздушного пространства Беларуси нанес удар ракетой X-22 по Шепетовскому району Хмельницкой области. То есть можем говорить, что эти заявления со стороны МО РБ были подкреплены конкретными действиями со стороны российских военных.

Я не исключаю возможности дальнейшего использования РБ для развертывания воинского контингента РФ, использования ими инфраструктуры белорусских вооруженных сил. Речь идет прежде всего об аэродромах. Один из них – Жабровка - находится всего в 35 км от украинской территории. Стоит заметить, что иранские дроны, которые недавно нанесли удар по территории Украины тоже были запущены с территории РБ.

Подобная риторика Минобороны Беларуси дает РФ возможность военно-дипломатически давить не только на Украину (в моменте использования белорусской территории для атак, в том числе очередной попытки вторжения), но и на страны НАТО прибалтийские государства и Польшу).

Такая угроза рассматривается членами альянса достаточно серьезно. Оборонный бюджет Польши увеличен в несколько раз. Также принято решение о развертывании дополнительного военного контингента НАТО на территории прибалтийских стран. Белорусская карта будет использоваться Путиным для многовекторного давления – одновременно на несколько субъектов международного права.

В то же время, отмечу, что информация ГУР МО Украины о развертывании дополнительных воинских контингентов РФ на территории РБ пока не нашла подтверждения. По информации Генштаба ВСУ, сейчас в Беларуси нет столь серьезного военного контингента россиян, что дало бы повод говорить о возможности подготовки повторного вторжения с территории РБ. На территории Беларуси постоянно находятся до тысячи военнослужащих из России, 6 самолетов, 4 "Искандера" и 12 ЗРК С-400.

По словам командующего Объединенных сил ВСУ Сергея Наева, в начале полномасштабного вторжения враг быстро продвинулся на Киевщине и Черниговщине, потому что все угрожающие направления прикрывались Вооруженными силами Украины в штатах мирного времени – ВСУ вели борьбу с превосходящими силами врага. Впрочем, после мобилизации численность ВСУ стала такой, что наступление было запинений. А в дальнейшем украинские защитники выгнали оккупантов из Киевской, Черниговской и Сумской областей.

Однако, нельзя отвергать возможность такого сценария. А вот возможность привлечения белорусской армии к гипотетическому вторжению я оцениваю как минимальную. Более того – в последнее время отмечено дипломатическую активность представителей белорусской стороны в поиске контакта с представителями стран Запада, стараясь избежать полной зависимости от РФ.

Сейчас ситуация на севере Украины полностью контролируемая, и ВСУ готовы к любым возможным сценариям развития событий.

Дмитрий Снегирев, специально для сайта Главред.