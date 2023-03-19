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Повторение Минских соглашений: реален ли такой сценарий?

Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

19 марта 2023, 19:16
Если в этом году что-то и будет подписано под натиском обстоятельств, то максимум соглашение о временном прекращении огня.
Повторение Минских соглашений: реален ли такой сценарий?
Аналогов минских переговоров не стоит ожидать / УНИАН

Я не считаю, что сейчас возможно повторение Минских соглашений – сейчас не те условия, и на них никто не согласится. Слишком поляризованы позиции России и Украины, и поэтому никакой реанимации Минских соглашений не будет. Ведь если в 2014 году Россия скрывала свое участие в войне и Минские соглашения родились из утверждения о том, что РФ не является стороной конфликта. Сейчас такого нет, и Украина с Россией напрямую воюют между собой. Поэтому нет смысла придумывать какие-то политические надстройки, чтобы что-то скрывать. Соответственно, новые переговоры будут классическими переговорами двух враждующих сторон. И это, с одной стороны, освобождает, потому что можно вести переговоры друг с другом на серьезном уровне, то есть напрямую и без посредников в виде квазигосударственных группировок и вооруженных формирований. С другой стороны, ставки будут подняты выше, поэтому все будут трактовать те или иные действия в национальном ключе, причем как в России, так и в Украине.

Поэтому я склоняюсь к тому, что если в этом году что-то и будет подписано под натиском обстоятельств, то максимум соглашение о временном прекращении огня. Я не верю в урегулирование в этом году – для него не сложились условия.

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Стороны не согласятся на меньшее, чем то, что у них было. Украина никогда не согласится урегулировать военный конфликт с Россией без возвращения как минимум территорий, оккупированных после 24 февраля 2022 года, как максимум - всех. Россия не согласится на урегулирование, если ей нужно будет отдать территории, которые они считают своими, то есть те, на которых завязана легитимность власти Путина. Единственное, где могут сойтись позиции, например, в случае тяжелой военной, экономической ситуации, так это в понимании того, что нужно взять паузу. Временное перемирие, ведь конфликт не решен, и это оставляет поводы для вражды между странами и использования этой паузы в своих интересах. Серьезного повода для разговора нет, потому что обе стороны не готовы к уступкам.

Илия Куса, специально для Главреда

Минские соглашения Илия Куса
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