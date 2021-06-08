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Чего ждать от Франции и Германии после "наездов" Данилова

Тарас Чорновил

Политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины

8 июня 2021, 08:37

С инфантильными лидерами переговоров не ведут – им, в лучшем случае, сообщают о результатах.

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Глава СНБО Алексей Данилов заявил о привлечении Франции и Германии к ответственности за российскую агрессию в Украине / УНИАН

После заявлений Зеленского о том, почему Украина до сих пор не в НАТО и как для этого не постарались Байден и Трамп, или как Германия нам не дала того, что надо, которые звучали не один раз и раньше уже вызвали негативный эффект, Данилов, с его заявлениями в сторону Франции и Германии мог подхватить этот тренд. Потому что Данилов, учитывая его откровенную "шариковщину" - просто рубака-исполнитель, который может выполнять различные схемы, не слишком задаваясь их последствиями.

Не думаю, что на слова главы СНБО будет какая-то реакция. Для европейских политиков реагировать на откровенно провокационные заявления - это плохая ситуация. Например, к таким провокациям о якобы невыполнении определенных обязательств перед Польшей (хотя на самом деле никто их на себя не брал) часто прибегает польский президент Анджей Дуда, однако на его заявления реагируют всегда. Потому что с Польшей считаются, а с Украиной – уже нет, ведь заявления, которые звучат из Украины, перестали кого-либо интересовать.

Едва ли не последний европейский лидер, который еще чувствует какие-то обязательства перед Украиной - это канцлер Германии Ангела Меркель. Но Зеленский нанес по ней, то ли нарочно, то ли от немудрости, гораздо больше оскорбительных заявлений, чем по кому-либо другому. В частности, незадолго до встречи с Макроном, Зеленский заявлял о том, что именно Франция имеет основную роль в ЕС, немецкие дипломаты расценили это как плевок в сторону Меркель. Как следствие, тогда Меркель наотрез отказалась от личной встречи с Зеленским и подключилась на полчаса для разговора только после разговора с Байденом.

После того, как Меркель уйдет, из немецкой политики уйдет и восприятие в немецкой политике понимания о каких-то обязательствах перед Украиной. И независимо от того, что будут говорить Зеленский или Данилов, это просто перестанут слышать.

Единственная возможность спасения здесь - в возможной победе "зеленых" в Германии, которые имеют немного другие взгляды. Но, с другой стороны, и они прямо не высказываются относительно Украины.

Макрон, который ранее согласился на встречу с Зеленским, после встречи в Париже также потерял интерес. Потому что когда происходит встреча двух лидеров, после которой они вместе не выходят на брифинг – это плохой признак для страны.

Читайте такжеСеверный поток - 2 достраивают: почему Европа на самом деле нам "не должна"Поэтому самым главным результатом всех заявлений главы СНБО Алексея Данилова в сторону Германии и Франции в будущем станет потеря Европой интереса к Украине. Потому что с инфантильными лидерами переговоров не ведут – им, в лучшем случае, сообщают о результатах. И для того, чтобы делать такие заявления, надо не блефовать, а иметь за собой соответствующую потугу.

Поведение Зеленского и в отношении к Северному потоку-2, и к переговорному процессу в Нормандском формате для западных лидеров не до конца понятно. Поэтому вряд ли Нормандский формат снова соберется в полноценном виде - фактически мы теряем эту площадку, потому что формат уровня политических советников стал очень слабым и там мы проиграем "в сухую". Да и какой смысл, если руководитель страны, на защиту которой они должны выступать страны-союзники, делает постоянные заявления о недовольстве их работой и демонстративно их унижает?!

Тарас Чорновил, политический аналитик, бывший народный депутат Украины, специально для Главреда

Тарас Чорновил Владимир Зеленский Ангела Меркель Эммануэль Макрон новости Украины Алексей Данилов встреча в нормандском формате
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