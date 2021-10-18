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Возвращение в СССР: почему принудительная вакцинация - это плохая идея

Павел Розенко

бывший вице-премьер-министр Украины по вопросам социальной политики

18 октября 2021, 06:28

В Украине на уровне власти провален процесс вакцинации. Поэтому обязательной вакцинацией некоторых профессий ответственность хотят переложить на украинцев.

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В Украине вводят принудительную вакцинацию для некоторых профессий / Reuters

В Украине невакцинированных от коронавируса работников учебных заведений Минздрав уже с ноября предлагает не допускать к работе на период карантина без сохранения заработной платы.

Конечно, вакцинацию нужно проводить, потому что чем больше людей будет вакцинировано, тем безопаснее будет для Украины в целом.

Вопрос в том, что правительство и власть не совсем правильно ставит диагноз, почему так случилось, что Украина до сих пор отстает среди других стран мира по вакцинации и почему Украина на 4 месяца позже других развитых стран ее начала.

Вакцинация по факту не доступна вплоть до сегодня. Потому что если брать не областные центры, а села и поселки, то доступ к вакцинам и их нормальному хранению там до сих пор ограничен. Кроме того, для широкомасштабной вакцинации населения до сих пор не создано необходимых условий, не говоря уже об отсутствии стабильной просветительской кампании и разъяснительной работы по вакцинации. И это - прямая ответственность власти.

То есть не карательными методами времен Советского Союза надо достучаться до людей, а убеждениями и профессиональными дискуссиями с так называемыми антивакцинаторами. Но этого нет.

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Читайте такжеХаотичная вакцинация в Украине: кого обрекаем на смертьПоэтому, в первую очередь, чиновники должны нести ответственность за свои действия, а не перекладывать ее на плечи граждан. Когда такая ответственность будет и когда справедливо будут увольнять чиновников, которые завалили процесс вакцинации, тогда и можно будет что-то требовать от граждан. Потому что сейчас складывается впечатление, что Минздрав хочет избежать ответственности и переложить ее на несознательных людей, которые не хотят вакцинироваться.

Увольнение или отстранение людей от работы без сохранения заработной платы - это не конституционно. Но при этом вакцинация нужна и ее надо делать, а у нас этими принуждениями чиновников тянет в тоталитарное советское прошлое вместо европейских практик.

А это неизбежно приведет к огромному возмущению. Ведь мало того, что власть не выполняет обязательств перед учителями по повышению их зарплат (хотя именно это и обещала, когда Зеленский баллотировался в президенты), так еще и пытается сделать их крайними в вопросе вакцинации. А это неправильно, потому что это приведет лишь к тому, что люди окончательно разочаруются в необходимости вакцинации и лишь усилят недоверие к этому процессу.

Павел Розенко, бывший вице-премьер-министр Украины по вопросам социальной политики, специально для Главреда

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Минздрав Павел Розенко новости Украины вакцинация от коронавируса
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