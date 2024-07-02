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Потеряет ли Путин союзника в лице Орбана

Андрей Золотарев
2 июля 2024, 10:34
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Потепление в отношениях между Украиной и Венгрией возможно, но оно может быть только в результате уступок со стороны Киева.
Золотарев рассказал, может ли Путин потерять союзника в лице Орбана
Визит Орбана в Киев может поспособствовать потепелению в отношениях Украины и Венгрии / Коллаж: Главред, фото: ОП, УНИАН

Будапешт уже давно сформулировал свой пакет требований к Украине, необходимых для нормализации отношений между странами. Среди требований, например, отказ от ряда положений закона об образовании и решение вопросов, связанных с деятельностью бизнес-структур, в частности, ОТР-банка, имеющего венгерскую родословную. Очень многие проблемы в отношениях Украины и Венгрии вполне разрешимы. Так что потепление в отношениях Киева и Будапешта вполне возможно, и визит Орбана в Киев может этому поспособствовать.

Другое дело, что украино-венгерские отношения по-прежнему будут далеко не идеальными и время от времени будут омрачаться политикой что Киева, что Будапешта. Да и в Украине часть политиков считает, что ни в коем случае нельзя идти на требования Будапешта, поскольку следом за ним свои требования выдвинут румыны, болгары и так далее, и дойдёт до русских.

Однако поскольку мы нацеливаемся на членство в Евросоюзе и начали соответствующие переговоры, а в Совете ЕС в ближайшие полгода будет "рулить" Будапешт, мы больше заинтересованы в нормализации отношений, чем венгры: у нас идёт война, сложилась аховая ситуация с экономикой и финансами. При всём этом создавать себе лишние проблемы и недругов на внешнем фронте – не самая мудрая идея.

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Следует отметить, что позиция Будапешта далека от конструктивной, поскольку для партии Орбана тема защиты венгерского меньшинства в Украине является одной из неизменных карт, которая постоянно разыгрывается. Венгры испытывают фантомные боли по "великой Венгрии". А поскольку большинство соседей Венгрии являются членами Евросоюза и НАТО, венграм там особо не разгуляться, потому их риторика закончится на Украине. Это неизбежно.

Разрядка напряжённости в отношениях Киева и Будапешта возможна. Для этого требуется лишь политическая воля и отказ от постсоветской парадигмы о том, что нет венгров, а есть венгроязычные украинцы. Такая постановка вопроса не будет воспринята Будапештом, поскольку с 1991 года в обмен на политическую лояльность венгерского меньшинства в Береговском и Виноградовском районе венгры до 2014 года имели некоторую культурную автономию. В Береговом даже надписи на зданиях дублировались на украинском и венгерском языках. Напротив венгерского университета в Берегово в магазинах и кафе висят одни часы, показывающие киевское время, и другие – показывающие время по Будапешту. Этого нельзя не заметить, как и множество автомобилей с венгерскими номерами. Да, несколько десятков тысяч жителей этих районов фактически живут на две страны и с двумя паспортами. Но иногда следует жертвовать чем-то меньшим ради большего. Так может быть и в отношениях с Будапештом.

Так что потепление в отношениях между Украиной и Венгрией возможно, но оно может быть только в результате уступок со стороны Киева. Ведь никакого "венгерского сепаратизма" до 2015 года в отдельных районах Закарпатской области не наблюдалось. Да, в школах было обучение на венгерском языке. Да, многие дети потом уезжали в Венгрию учиться дальше. Да, многие не возвращались. Но никакой угрозы национальной безопасности Украины из этого не проистекало.

Более того, в венгерских сёлах в 2014 году, я это хорошо помню, собирали деньги на поддержку батальона "Карпатська Січ", костяк которого составляли галичане. Венгерское меньшинство Закарпатья демонстрировало свою полную политическую лояльность Киеву.

Поэтому пойти на уступки, например, в части того же закона об образовании, ради нормализации отношений с Будапештом, на мой взгляд, не будет большой ошибкой.

Орбан в Евросоюзе выступает в качестве своеобразного диссидента, зачастую занимая оппортунистическую позицию по отношению к коллективным решениям. Дело даже доходит до того, что в ЕС начали задаваться вопросом об изменении принципа консенсуса при принятии решений. Ведь в блокировании помощи Украине и в процессе нашей интеграции с НАТО Венгрия занимает довольно активную позицию.

Чтобы ускорить процесс поиска и достижения взаимопонимания между Украиной и Венгрией, Евросоюз может давить на Орбана финансовыми рычагами. А вот от давления на Украину в ЕС пока воздерживаются, учитывая фактор войны. Поэтому педаллировать эту тему, по крайней мере, в ближайшее время, вряд ли будут. Дальше, если переговоры о членстве Украины в Евросоюзе в 2025 году пойдут успешнее, настойчивость ЕС в плане приведения в соответствие украинского законодательства станет более ощутимой. Пока что на нас сильно давить точно не будут.

Впрочем, несмотря на возможное потепление отношений между Киевом и Будапештом, Путину не грозит потерять союзника в лице Орбана на международной арене. Поскольку Орбан будет действовать по принципу "умный теленок двух мамок сосёт": он будет пытаться получать выгоды от членства в Евросоюзе (он всё время намекает, что Брюссель задолжал ему), и получать энергоносители из России по ценам, заметно более низким, чем Германия или Нидерланды (естественно, это для Орбана приятный бонус). Так он будет действовать и дальше.

Так что вполне возможно, что вскоре негатив Венгрии в отношении Украины отойдёт на второй план. Но для нас это будет важно, поскольку Венгрия – это одно из окон в Европу.

К слову, на саммите мира в Швейцарии Венгрия не просто присутствовала, но и подписалась под итоговым коммюнике. Но это ни о чём не говорит. Такова многовекторность Орбана, его позиция "и вашим, и нашим". Подыгрывая Путину, Орбан не будет демонстрировать полную лояльность по отношению к нему. Он хитёр, и пока в его действиях ничего не изменится.

Андрей Золотарев, директор аналитического центра "Третий сектор", политический аналитик, специально для Главреда

Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) – украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-1997), сообщает Википедия.

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война в Украине Венгрия членство в ЕС Андрей Золотарев Виктор Орбан членство в НАТО
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