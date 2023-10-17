Потери России в октябре и будут ли рекорды?

Первая половина октября завершилась. И по такому случаю уместно провести предварительный обзор потерь российской техники в Украине.
Сразу отмечу, что у меня есть скепсис относительно того, что в этом месяце будет зафиксирован новый рекорд уничтоженной российской техники, но вот то, что будет немало вторых и третьих результатов - да.
И сразу хотелось бы обратить внимание на показатель уничтоженных за первую половину октября российских танков - 263.
Такое количество потерь ОБТ обусловлено тем, что россияне возобновили нерациональные наступательные действия, а танков в их подразделениях примерно столько же, сколько и ББМ, хотя последних должно быть в 3 и более раз больше. Такой дисбаланс вызван дефицитом ББМ в войсках из-за отсутствия технической и технологической возможности ВПК россии своевременно компенсировать потери этого типа техники.
Именно по этой причине, применение танков в первом эшелоне в наступлении, не по их основному функционалу, а как затычки не хватающих ББМ, в первой половине октября ОБТ было уничтожено наибольшее количество с ноября 2022 года. А это только половина месяца...
Соответственно ББМ так же демонстрируют рост потерь - 394. Можно говорить о том, что аналогично и танкам с ноября 2022 было уничтожено наибольшее количество (за исключением августа 2023 - 408, но то такое.)
Артиллерия. В этом месяце вряд ли по артиллерии будет рекорд, из-за уменьшения интенсивности применения её российскими войсками и как следствие, ограничение возможностей контрбатарейной борьбы. Но, тем не менее, второй результат более чем гарантирован.
Автотранспорт. Показатель уничтоженного автотранспорта за первую половину октября - 388. Вряд ли за месяц будет рекорд, но второй или третий результат за весь период полномасштабной войны - да.
Все эти цифры говорят не только о том, что интенсивность боевых действий по-прежнему сохраняется на очень высоком уровне, но и о том, что снижение качества техники, поставляемой в РОВ, а так же её количество, создающее штатный дисбаланс, не позволяющий выполнять боевые задачи согласно функционалу, приводит к сохранению потерь на достаточно высоком, истощающем уровне.
Слава нації!
Кто такой Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".