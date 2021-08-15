Пост-американский Афганистан: почему талибы так мирно взяли власть в Кабуле

Ашраф Гани / REUTERS

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

Уехал и вице-президент Амрулла Салех.

Бежали и бывшие "звёзды", угаснувшие легенды 1990-х Абдель-Рашид Дустум и Атта Мухаммед Нур.

Не менее известный "гератский лев", лидер народного ополчения Герата Исмаил Хан был сдан талибам личной охраной, и вскоре подписал заявление о поддержке боевиков.

Никакого нового Ахмада Шаха Масуда не нашлось, чтобы мобилизовать анти-талибское сопротивление. Его и вовсе не было с самого начала - это одна из причин плохой организации обороны городов.

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Ашраф Гани на эту роль не подходил. Его не очень любят в Афганистане, а его желание сохранить власть любой ценой не раз приводило к открытым конфликтам с региональными элитами, партнёрами по правительству и этническими меньшинствами. Когда грянул час "Х", они закономерно кинули его, оставив наедине с "Талибаном".

Читайте такжеКабул пал: Талибан захватывает весь Афганистан, назначена дата смены властиМирный захват власти в Кабуле был чрезвычайно важен талибам как способ международной легитимизации. Так они (хотя бы формально) выполняют свою часть договорённостей с Западом - не штурмовать Кабул.

Выбранное временное переходное правительство во главе с гражданином США Ахмадом Али Джалили - это тоже красивый и тонкий манёвр, который должен создать видимость мирного транзита власти и заложить основу для легитимного прихода администрации "Талибана" во главе с Абдель-Гани Барадаром - лидером умеренного крыла талибов, который вёл все переговоры с внешними игроками за последние несколько лет, включая Россию, Китай, США, Иран, Пакистан и Турцию.

Вот так ситуацию в Афганистане обыграли, чтобы всё выглядело более-менее спокойно.

Не могу сказать, что США проиграли что-то в стратегической перспективе. Разве что, они получили сильный репутационный и имиджевый удар как страна-партнёр из-за неуклюжей организации вывода войск и недооценки военной мощи "Талибана".

А вот реальные потери в глобальном масштабе - это уже предмет анализа на потом, когда станет ясно, кто и как зайдёт в пост-американский Афганистан и, главное, закрепится там надолго.

Пока что, в наиболее выигрышных стартовых позициях находятся Китай, Пакистан, Иран. Россия и Турция тоже на пороге, но им надо решить завершить выстраивание конфигурации своих отношений с новой властью талибов.

У Индии и стран Центральной Азии ситуация не такая радужная, слишком много неопределённости и рисков в области безопасности. Это будет вынуждать их тяготеть к тем центрам силы (Москва, Вашингтон, Пекин, Анкара или Тегеран), которые смогут стать эффективными гарантами безопасности и каналами связи с руководством "Талибана".