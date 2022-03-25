Посмеет ли Путин применить ядерное оружие

Путин – классический тиран / Reuters

Пытаюсь понять животный страх западных политиков перед Путиным. Знаю, руководители государств опираются не только на рассуждения своих советников. Принять уверенное решение помогает разведка. У Владимира Путина с этим явные проблемы. И в 2014 году, и сейчас его явно воодушевляли справки, подготовленные всем российским разведывательным сообществом. И диктатор уверовал… Поскольку жесткое устранение агентов-предателей проходило успешно, как не поверить и здесь.

Русский философ Лосский, живший и умерший в эмиграции, утверждал, что основной, наиболее глубокой чертой характера русского народа является его религиозность. Дистанция от объекта изучения позволяет многое видеть искаженно. Не знал престарелый мыслитель, что в советской Украине православных храмов намного больше, чем в России. А ведь он, Лосский, утверждал, что именно эта особенная русская религиозность является основой присущего русскому народу искания абсолютного добра.

И всё-таки. Чего боятся западные политики? Военная слабость России уже очевидна. Первым применить ядерное оружие Путин не может, не посмеет. Да и цепочка действий от нажатия президентской ядерной кнопки до взрыва водородной бомбы состоит из семи звеньев, т.е. из семи офицеров, отдающих себе отчет о последствиях для их семей, поскольку обратный удар неизбежен. Да и следует помнить о ядерных возможностях других европейских стран.

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Вспомним прошлое. Очень опасный кубинский кризис остановил советский полковник разведчик Олег Пеньковский. Он успел сообщить на Запад, что советский лидер Никита Хрущев блефует, не собирается начинать третью мировую войну. Кеннеди совет Пеньковского услышал, был достигнут приемлемый компромисс. Хрущев, в сущности, проиграл.

Понимаю, Путин принимает решения единолично. Он открыто угрожает миру ядерной войной. Почему, неужели у него где-то в недрах Белого Дома сидит шпион, сообщивший в Москву о нежелании Запада идти на риск обмена ядерными ударами? Может и так. Но есть и другое – прямая аргументация руководителей Запада о невозможности по этой причине закрыть небо над Украиной. Иными словами, они Путина боятся! А своего информированного Олега Пеньковского у них нет. Хрущева окружало множество советников и помощников. Ну а Путин, классический тиран, окружил себя самим собой.

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Особенности религиозности русского народа здесь совсем ни к чему. Сегодня он почему-то своё абсолютное добро ищет у нас, в Украине. С помощью танков, самолетов, ракет. Не найдет. Мы, украинцы, не прятали у себя это прежде невиданное абсолютное добро. Когда-то русофил Константин Леонтьев в мучительном прозрении сказал: "Предназначение России окончить историю, погубив всё человечество". Неужели к этому всех нас на Земле ведёт Путин?

Давно известно: Сатана знает о совершенстве Бога. Именно поэтому Сатана периодически разжигает планетарные пожары. Завидует, что ли.

Семен Глузман, психиатр, правозащитник, бывший политзаключённый, диссидент, общественный деятель