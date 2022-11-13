Последствия войны для России будут страшными, считает Куса / википедия, Facebook Илия Куса

Война в Украине привела к исчезновению постсоветского пространства в том понимании, к которому мы привыкли. Постсоветское пространство – это страны бывшего Советского Союза, на которые Россия имеет эксклюзивное влияние. Этого больше не будет. Постсоветское пространство плавно трансформируется в построссийское пространство, где Россия будет одним из государств, без эксклюзивного монопольного влияния на страны.

Во-вторых, война в Украине привела к разрушению старой европейской архитектуры безопасности, которая формировалась на базе договоренностей 70-90 годов. Стало очевидно, что все эти договоренности не имеют смысла: выстроенная архитектура безопасности не сработала, потому что не смогла предотвратить большую войну в Европе.

Скорее всего, новая система будет включать в себя больше государств, в том числе и Украину, страны постсоветского пространства, Центральную Азию. То есть новая архитектура европейской безопасности будет евразийской, более широкой. Будет очевидной необходимость включить в эту систему не только Европу, но и другие не западные страны, чтобы предотвращать войны и конфликты.

В-третьих, война во многом ускорила процесс глобальной рецессии. Пандемия Covid-19 ускорила неизбежное наступление третьей волны мирового финансового кризиса, который начался еще в 2008 году.

В-четвертых, итоги войны в Украине будут влиять на определение правил игры в будущем новом мировом порядке, который, скорее всего, будет биполярным (Китай и США) на самом верху, но с сильными региональными центрами-полюсами под ними.

При этом последствия для России будут страшными, потому что, во-первых, она все больше будет скатываться в тоталитаризм, за которым неизбежно придет либо развал, либо демократизация с риском возвращения тех порядков, которые были.

То есть условная веймаризация России, как это было в Веймарской Германии: вроде как после Первой мировой войны пришло новое демократическое правительство, но оно было слабым, и его быстро снесли более радикальные элементы. Россию ждет нечто подобное. Также ее ждут годы кризиса и переосмысления самой себя.

Кроме того, в случае резкого ослабления России ее ждет внешнее управление. Но, скорее, на Россию усилит свое влияние Китай, нежели США.

Однако это не то внешнее управление, как у нас его понимают. Китай будет сильно влиять на российскую экономику и политику. Россия будет вроде бы сама по себе, но не сможет не оглядываться на позицию Китая. Будет ситуация, похожая на Казахстан.

Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего, специально для Главреда