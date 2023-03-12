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Последний шанс избавиться от наследия СССР

Леонид Невзлин

Российско-израильский предприниматель и общественный деятель, бывший вице-президент "ЮКОСа" 

12 марта 2023, 19:20
Благодаря хамскому поведению соратников Навального то, что он в заключении, скоро перестанет останавливать тех, кто щадил репутацию ФБК.
Владимир Путин, Леонид Невзлин
Невзлин считает, что у РФ последний шанс избавиться от наследия СССР / Коллаж kremlin.ru, wikipedia.org

Смотрю на эту гнусную возню вокруг ФБК, и хочу, чтобы все уже заткнулись. А то придется некоторых ставить на место. Вы, ребята, открыли ящик Пандоры, но закрыть его можно только общими усилиями, "консенсусом" сторон. Это касается и ФБК, и их критиков. Скелеты есть во всех шкафах.

1. Предлагаю Алексею Навальному высказать свою позицию по этому скандалу, и как можно скорее. Благодаря хамскому поведению его соратников то, что он в заключении, скоро перестанет останавливать тех, кто щадил репутацию ФБК и его самого из-за его реально ужасной ситуации.

2. Враг у вас, как и у меня, как и у Украины, как и у всего цивилизованного мира – один и тот же: тоталитарные режимы. Давайте сосредоточим усилия на борьбе с одним агрессором, постараемся не упустить, возможно, последний шанс на несколько поколений РФ избавиться от наследия СССР.

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3. Вы все лузеры в глазах разумных людей, чтобы вы ни говорили в свое оправдание. Вы проиграли Россию ничтожеству, и это привело к тому, что сейчас из-за вас (нас) всех гибнут украинцы. Люди, которые просто хотят наконец добиться реальной законной независимости от вашего Мордора.

4. Сегодня у вас есть общий враг и общая цель. Если вам и этого недостаточно, чтобы закрыть свои помойные рты, – вы ничтожества и хлам истории. Признавая или не признавая свою вину в трагедии 21-го века, вы, тем не менее, обязаны, просто обязаны, во-первых, помогать Украине победить. Не словами, а делами.

Во-вторых, бороться не друг с другом, а с путинским мафиозным режимом. "Письма счастья" для Фридмана и его "Авенов" уже показали всему миру масштаб российской коррупции, безнравственности и глупости даже среди оппозиционных политиков, журналистов, экспертов и других представителей "русской интеллигенции". Давайте попробуем показать миру, что не все русские себя нашли на советской помойке, что есть и приличные люди. Вдруг получится?

5. Прекратите своим поведением помогать российским властям деполитизировать и демотивировать молодых. Многие из них остались в РФ, многие уехали. Они лучше, умнее, образованнее, чище и цивилизованнее вас. Будущее принадлежит им, а не вам. И если у России оно есть, то в них.

Источник

Владимир Путин Алексей Навальный Леонид Невзлин
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