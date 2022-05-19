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Последний гвоздь в гроб СССР-2: почему Германия и Франция тормозят вступление Украины в ЕС

Петр Олещук

политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко

19 мая 2022, 19:19

Париж и Берлин боятся вступления Украины в ЕС.

Вступление Украины в ЕС станет последним гвоздем в гроб идеи
Торможение вступления Украины в ЕС создает у России иллюзию того, что она еще может победить / УНИАН

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что заявка Украины на присоединение к Европейскому союзу не может быть быстро рассмотрена, несмотря на масштабное вторжение России. Мол, "короткого пути в ЕС нет", а "процесс присоединения – это не вопрос нескольких месяцев или лет". Похожие заявления сделал и президент Франции Эммануэль Макрон.

В Евросоюзе есть страны, которые последовательно поддерживают евроинтеграцию Украины. В первую очередь – большая часть стран Восточной Европы, кроме разве что Венгрии: Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия и другие страны. Сторонников идеи вступления Украины в ЕС на самом деле не так уж мало.

Но позиция Франции и Германии очень настораживает, потому что эти страны олицетворяют Старую Европу и являются наиболее мощными государствами ЕС.

Впрочем, позиция этих двух стран не является чем-то чрезвычайно непрогнозируемым.

Германия и Франция начали осознавать, что интеграция Украины в ЕС стала более чем реальной. И это событие может существенно изменить баланс сил в самом Европейском союзе. Ведь Украина – мягко говоря, не маленькое государство. Украина – страна с большим населением и достаточно серьезным потенциалом. Вместе с другими странами Восточной Европы она вполне может сформировать второй центр принятия решений в ЕС, пересматривая таким образом влияние старой Европы.

Именно такие опасения обуславливают позицию Германии и Франции относительно евроинтеграции Украины и их традиционные политические игры.

Позиция Украины в этой ситуации остается неизменной. Это недавно подчеркнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который сказал, что Украина не рассматривает других вариантов, кроме как европейская перспектива, получение статуса кандидата в члены Европейского союза и последующая быстрая интеграция в состав ЕС.

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Европейская интеграция Украины обязательно будет предметом сложных переговоров. Но линия дипломатии, которую выбрал президент Украины Владимир Зеленский, является эффективной: Украина выступает не просителем, а выдвигает конкретные и обоснованные требования в отношении европейской перспективы, учитывая, что Украина сейчас фактически защищает весь Европейский союз от российского нашествия. Евросоюз должен это учитывать.

Аргументы, которые приводят сейчас представители Старой Европы (например, что вопрос вступления Украины в ЕС нужно согласовывать как-то с интеграцией в ЕС Западных Балкан), выглядят отговорками.

Кто-то, конечно, видит в такой позиции Франции и Германии влияние России. Но я думаю, что на самом деле влияние России на эти страны все больше уменьшается. Скорее, здесь играют роль опасения Старой Европы по поводу того, что быстрая интеграция Украины существенно изменит баланс сил в ЕС.

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Конечно, совершенно очевидно, что Россия всегда была против вступления Украины в ЕС, потому что это станет последним гвоздем в гроб идеи "русского мира" или возрождения СССР. Ведь Украина не сможет одновременно быть и в ЕС, и в СССР-2.

Впрочем, эта разница в позициях стран Евросоюза по европейской интеграции Украины не повлечет особого раскола в ЕС. Риск, конечно, есть, но не слишком значительный. Ведь сегодня, в ситуации российской агрессии, мы, наоборот, видим, что часть противоречий в ЕС снимается.

Впрочем, на данный момент никто всерьез не обсуждает характер евроинтеграционного вектора Украины. И заявления Германии и Франции направлены не на то, чтобы заблокировать евроинтеграцию Украины, а на то, чтобы ее отсрочить и растянуть во времени. То есть здесь вопрос тактический, а не стратегический – сроки реализации нашего евроинтеграционного проекта.

В отношении многих других моментов позиция Германии и Франции принципиально не отличается от позиции остальных стран ЕС. В частности, они выступают за эмбарго на российские энергоресурсы и во многом, как и остальные страны, перестраивают свою политику в соответствии с новыми реалиями.

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Поэтому пока рано говорить о каком-то фундаментальном расколе в ЕС из-за Украины. Окно возможностей для поиска согласованных позиций не закрыто.

Так что Германия и Франция всегда были и будут для Украины и достаточно сложными партнерами из-за того, что их интересы в данной ситуации несколько специфические. Они обеспокоенно смотрят на перспективу скорого вступления Украины в ЕС безотносительно к отношениям с Россией. Они переживают исключительно из-за своих собственных интересов и влияния – боятся, что Украина в случае вступления в ЕС просто перетянет одеяло на себя, а они, кроме того, будут еще и финансировать создание нового центра влияния в Европе.

Безусловно, такая позиция Германии и Франции по скорой евроинтеграции Украины для нашего государства является достаточно вредной. Ведь почему Украина начала поднимать вопрос о вступлении в ЕС сразу после начала российской агрессии? Такой шаг был бы мощным политическим и геополитическим жестом, который бы показал, что Россия уже проиграла: она хотела поглотить Украину, но потеряла ее навсегда. Присоединение Украины к ЕС должно было символизировать то, что Украина окончательно вышла из зоны влияния России.

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Поэтому любые попытки затормозить процесс евроинтеграции Украины будут восприниматься Россией как сигнал о том, что она еще может победить, но нужно еще немного надавить: расконсервировать больше танков, провести мобилизацию, подбросить еще несколько десятков тысяч военнослужащих – и победа будет за ней. Следовательно, позиция Германии и Франции создает у России иллюзию того, что она еще имеет шанс победить и оставить Украину в зоне своего влияния, а из-за этой иллюзии нас ждут новые жертвы и затягивание войны.

Петр Олещук, политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко, специально для Главреда

Евросоюз война в Украине Франция евроинтеграция Эммануэль Макрон Петр Олещук Россия Олаф Шольц Германия
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