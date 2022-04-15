После "Москвы" флоту РФ нужно срочно бежать с Черного моря

В Черном море утонул ракетный крейсер РФ "Москва" / Фото Википедия

Угрожать новыми ударами по точкам принятия решений в Киеве для Москвы чревато.

Сразу после угрозы получить такой удар по флагману черноморского флота да ещё и с таким названием - это панч.

Не знаю, будет ли попытка соорудить ответ по Киеву, но сейчас точно время черноморскому флоту срочно бежать из Черного моря.

Для россиян теперь вообще большая проблема с тем, как не потерять управляемость всеми фронтами и военными силами.

В это время ещё и всех генералов по украинскому вопросу арестовать, расследовать хищения, менять на ходу командование армиями, резервами, тылами, проводить какие-то антитеррористические действия в Белгородской и Курской областях, придумывать фейки на все страны мира, мобилизировать население, противодействовать экономическим санкциям, решать продовольственные кризисы и вопросы тотальной безработицы - похоже, что слишком много задач выпадает на долю одного диктатора.

Читайте такжеУкраина одним Нептуном спутала все карты КремлюИ самое для него плохое - деньгами это почти никак не решается. Ему нужно время, передышка, а он наступает и всё пытается повысить ставки, бормотать про ядерное оружие и готовность его применить.

Только вот даже его применение не способно остановить украинские вооруженные силы. Тактическое ядерное оружие способно решить разные задачи, но не эту.