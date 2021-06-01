Ослабление карантина в Украине: почему рано ждать отмены ограничений

В Украине летом могут ослабить карантинные ограничения / Фото Reuters

Министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал возможность ослабления карантинных ограничений в летний период. Стоит отметить, что на данный момент введение противоэпидемических мер регулируется соответствующим постановлением Кабинета министров – в нем есть четкие критерии того, когда регионы могут перейти в "зеленую" зону.

Возможен ли переход в "зеленую" зону? Да, возможен - для этого, собственно говоря, заседает национальная и региональные комиссии ТЭБ и ЧС. Возможно, есть надежда на то, что ограничительные меры полностью отменят, но этого не будет. Потому что даже при введении "зеленой" зоны существует требование о продолжении использования масок в общественном транспорте и тому подобное.

Когда мы говорим о снижении - на этой неделе 1000 случаев, а на прошлой - 4-5 тысяч, то это больше связано с человеческой психологией, потому что на фоне с 19 тысячами ежедневно – это мало. Но на самом деле - это много. Говорить о существенном снижении я бы не стал – скорее, сейчас происходит стабилизация эпидемиологической обстановки, которая является объективной и не связана со снижением тестирования.

Этому способствует несколько факторов:

Уменьшились контакты между людьми, потому что идет лето, сейчас не так горячо и из-за этого люди больше времени проводят на свежем воздухе; У нас переболело много людей, особенно в крупных городах и определенные категории граждан сейчас защищены, а к другим инфекция пока не попадает; Вакцинация, которая хоть и идет медленными темпами, но она также вносит определенный процент до уровня стабилизации ситуации.

Если послабления будут предлагаться как изменения в это постановление, то это, по меньшей мере, будет выглядеть странно. Но если просто предлагается перейти к ее выполнению и внедрять не только в "красные" зоны, но и "желтые" и "зеленые", то такой подход вполне правильный.

Читайте такжеНовый удар COVID-пандемий: ученый дал пугающий прогнозНо, с другой стороны, у нас есть риск вспышки коронавируса в ближайшее время, уже в июне-июле. Во-первых, из-за того, что такая вспышка есть в Турции, куда активно ездят наши граждане, потому что не совсем понятно, каким образом происходит контроль за теми, кто оттуда возвращается (это в придачу к Индии и другим странам). По последним данным Euro CDC, есть три страны - Россия, Турция и Франция, где выявляют более 10 тысяч новых случаев заболеваемости ежедневно и это те страны (кроме, возможно, Франции), в которые украинцы ездят довольно часто. Поэтому здесь введение послаблений будет играть меньшую роль по сравнению с тем, как будут отслеживать тех, кто прибывает из вышеперечисленных стран.

Когда может возникнуть ухудшение? Или в случае появления нового вируса, или же после того, как существующий вирус попадет в новые условия – когда им начнут болеть те группы людей, которые раньше почти не болели.

Владимир Курпита, врач-инфекционист, эпидемиолог, бывший глава Центра общественного здоровья, специально для Главреда