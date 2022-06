Порты на замке: что будет означать для России запрет ЕС на страхование танкеров

Евросоюз запретил страховать танкеры с российской нефтью - СМИ / Reuters

Великобритания и ЕС договорились о запрете на страхование танкеров, которые перевозят российскую нефть, сообщают The Wall Street Journal и Financial Times. По данным СМИ, Москве будет закрыт доступ на основной страховой рынок Lloyd's of London.

Это крайне действенная мера, резко сужающая возможности морской торговли, а именно танкерные перевозки нефти сейчас подпали под санкции "шестого пакета". Нюанс в том, что Европа не может ввести эмбарго на поставки российской нефти в танкерах в другие страны, но вот создать серьезные трудности — такой торговле очень даже может.

Отказ в страховании морской перевозки не может запретить однозначно торговлю российской нефтью, к примеру, с Индией или Китаем, но так просто прийти в порт и встать на разгрузку такой танкер не сможет — владелец порта не станет рисковать своим бизнесом из-за одного конкретного танкера, а правила морской торговли в данном случае однозначны: нет страховки — нет доступа в порт.

Рынок страхования — глубоко интегрированная система. Взаимные перестрахования фактически делают все страховое сообщество участником любой сделки. И если крупнейшие страховщики не станут страховать те или иные грузы или перевозки, то и другие страховщики, не считая совсем уж рискованных, тоже не будут участвовать в сомнительных операциях.

И по той же причине — никакой куш не стоит того, чтобы ставить на кон весь бизнес. Поэтому даже если российским трейдерам и удастся застраховать конкретную перевозку, это будет, во-первых, гораздо дороже, чем "обычным" образом, а, во-вторых, не факт, что с такой страховкой можно будет войти в любой порт. А значит — придется перегружать нефть где-то в море, разводить ее другой нефтью и проводить другие "серые" операции, что существенно снизит доходность такого бизнеса и сузит возможности и объемы.

Эль Мюрид, военный эксперт, блогер