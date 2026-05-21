Портников: Визит Путина в Китай не принес главного

Виталий Портников
21 мая 2026, 07:50
Путин и Си Цзиньпин использовали встречу не для достижения прорывных договоренностей, а для демонстрации своей непоколебимой власти и геополитических амбиций.
Путин вернулся из Китая ни с чем

Пока Китай пытается закрепить за собой роль одного из главных центров мировой политики, визиты Дональда Трампа и Владимира Путина в Пекин стали поводом для новых дискуссий о балансе сил между США, Россией и КНР. Журналист и политический обозреватель Виталий Портников анализирует, почему встреча Си Цзиньпина с Путиным оказалась скорее демонстрацией политических амбиций, чем площадкой для реальных договоренностей. Подробнее — в колонке автора.

Визит президента Российской Федерации Путина в китайскую столицу по итогам можно сравнить с визитом президента Соединенных Штатов, который состоялся буквально за несколько дней до пребывания Путина в Китае. Об итогах визита Дональда Трампа говорили: "Не поссорились — и это уже хорошо". Что касается итогов визита Путина, можно сказать: не договорились о чем-то более серьезном — и это уже можно считать нашим с вами успехом.

Путин уехал из китайской столицы, но даже российские пропагандистские комментаторы не могут четко сформулировать, зачем он туда ездил. Перечень документов, которые были подписаны в присутствии президента Российской Федерации и председателя Китайской Народной Республики, — это скорее меморандумы и соглашения о намерениях. О каких-то новых конкретных договоренностях между Москвой и Пекином вообще не идет речи.

И пресс-секретарю Путина перед визитом снова пришлось объяснять, что вопросы, связанные с газопроводом "Сила Сибири-2", а это, возможно, наибольший экономический интерес Путина, уже принципиально согласованы. Но осталось договориться о деталях. В то же время в Москве о судьбе этого маршрута говорят уже много лет подряд.

Тогда может возникнуть вопрос: а зачем вообще Путин приезжал в китайскую столицу? Визит имел прежде всего церемониальное значение, и о нем договорились еще до приезда американского президента в Пекин.

Прежде всего, председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину нужно было продемонстрировать, что его отношения с Российской Федерацией равнозначны отношениям с Соединенными Штатами и что именно он, Си Цзиньпин, в настоящее время является геополитическим лидером мира, к которому приезжают и президент Соединенных Штатов, и президент Российской Федерации. И все это — в течение всего лишь одного месяца.

Кстати, сейчас китайцы будут пытаться даже организовать трехстороннюю встречу президента Соединенных Штатов, президента Российской Федерации и председателя Китайской Народной Республики в Китае. Еще один важный элемент этой идеи — напоминание о том, что Соединенные Штаты и Российская Федерация находятся не в лучших отношениях между собой, но каждый из их лидеров стремится иметь хорошие отношения с Пекином.

И тогда Си Цзиньпин может выступать в качестве посредника между Трампом и Путиным. Это не соответствует реальности. Ведь мы видим, что американский президент тяготеет к контактам со своим российским коллегой, уже приглашал его в Анкоридж. И таким образом роль, которую Си Цзиньпин мог бы играть во время предыдущего президентства — президентства Джозефа Байдена, — при пребывании Дональда Трампа в Овальном кабинете вообще не имеет никакого значения.

Но главе Китайской Народной Республики, конечно, хочется выглядеть иначе. А Путин ему в этом просто не может отказать, потому что экономическая зависимость Российской Федерации от Китайской Народной Республики, особенно на фоне российско-украинской войны и западных санкций против России, продолжает расти.

И российские лидеры не устают подчеркивать, насколько серьезно они относятся к своим взаимоотношениям с Китаем и какую важную цивилизационную роль играет Китай в их собственной жизни. Помните, как в свое время Путин рассказывал о том, что его внуки изучают китайский язык, и даже его дочь занимается его изучением? Во время пребывания российского президента в китайской столице этим хвастался уже другой российский чиновник — пресс-секретарь Путина Песков.

Так что желание понравиться китайским хозяевам становится вопросом выживания в тех условиях, в которых сегодня находятся российское государство и его экономика. Но в то же время Си Цзиньпин не спешит делать какие-то новые шаги навстречу этому государству и этой экономике, поскольку прекрасно осознает их зависимость от собственной помощи, от закупок нефти, от поставок комплектующих, необходимых для производства российских ракет и беспилотных летательных аппаратов, от возможностей Китая смягчить последствия разрушительных для российской экономики западных санкций.

Так что Путин прибыл в китайскую столицу прежде всего для того, чтобы подчеркнуть геополитический вес Си Цзиньпина и дать возможность китайским комментаторам напомнить о том, насколько серьезны в настоящее время внешнеполитические возможности главы Китайской Народной Республики и генерального секретаря Коммунистической партии.

Си Цзиньпину нужно доказывать это ежедневно, ведь ему необходимо напоминать соратникам по партии, что они не зря избрали его своим лидером на третий срок. Ну и, кстати, об этом избрании на третий срок.

Путин в Китае также "отмечал" свой 25-й визит в Китайскую Народную Республику. Для Путина, как и для Си Цзиньпина, это настоящая победа. Ведь Путину удалось сломать российскую Конституцию, которая, в принципе, предусматривала, что президент страны может избираться только на два срока.

За 26 лет своего пребывания у власти Путину удалось превратить эти два срока в пожизненное президентство. И мы с вами прекрасно понимаем, что президент Российской Федерации планирует оставаться на этом посту пожизненно. То же самое сделал и Си Цзиньпин — председатель Китайской Народной Республики нарушил традицию, которая предусматривала, что руководитель государства и партии остается на своей высокой и ответственной должности только два срока, а затем передает власть преемнику.

Си Цзиньпин, как мы понимаем, также не собирается расставаться с портфелями председателя Китайской Народной Республики и генерального секретаря Центрального комитета партии. И сейчас в Пекине и Путин, и Си Цзиньпин, можно сказать, праздновали победу над обеими системами власти — и российской, и китайской.

И, возможно, этот триумф автократов — демонстративный и самоуверенный, да еще и на фоне недавнего визита Трампа и готовности американского президента разговаривать с Си и Путиным — был для них гораздо важнее, чем конкретные экономические и политические договоренности, которых они так и не достигли.

Об авторе: Виталий Портников

Виталий Портников — украинский публицист, писатель и журналист. Обзорщик Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

