Второй фронт с "ПМР": Селезнев - о риске прорыва россиян к Одессе

Несмотря на намерения Кремля создать "буферные зоны" в Одесской и Винницкой областях, реальные ресурсы оккупантов в Приднестровье крайне ограничены.

Москва пытается ограничить ресурсы ВСУ с помощью ядерного шантажа и угроз со стороны "ПМР"

Страна-агрессор Россия активизировала свое давление на молдавском направлении через выдачу паспортов в непризнанной "ПМР". Проблема использования этого анклава как источника живой силы и инструмента геополитического шантажа сегодня создает дополнительные вызовы для безопасности южных границ Украины. Бывший спикер Генерального штаба ВСУ, полковник запаса и военный эксперт Владислав Селезнев оценивает реальный мобилизационный и диверсионный потенциал вражеской группировки в регионе. В своей колонке аналитик раскрывает три скрытых мотива Москвы в отношении Тирасполя и объясняет, почему у Кремля пока не хватает ресурсов для открытия второго фронта против Одесской области. О рисках гибридной экспансии — в материале автора.

Путину в первую очередь нужны солдаты. Если житель Тирасполя получил российский паспорт, то логика Кремля очень проста: пожалуйста, вступай в ряды российской армии и иди убивать украинцев. Хотя шансов на это у таких людей гораздо меньше, чем погибнуть самим. Соответственно, таким образом Путин ищет возможность получить дополнительные человеческие ресурсы для продолжения своей агрессии против Украины.

Во-вторых, наличие граждан Российской Федерации на территории Молдовы — а мы же понимаем, что Приднестровье является частью Молдовы, — создает определенную почву для дальнейших действий России. Вспомним, как это было в начале российского вторжения в 2014 году, когда россияне пришли в Крым, Севастополь, Донецк и Луганск якобы для того, чтобы "защитить русскоязычных жителей Украины".

"Защитили" так, что часть Луганской и Донецкой областей была разрушена. Такие себе "защитники". Но де-факто это был повод для использования российской армии под видом защиты русскоязычного населения. То же самое Москва потенциально может попытаться применить и в отношении территории Приднестровского региона Молдовы.

Опять же, прошло уже более 30 лет с момента распада Советского Союза. Произошла смена поколений. Многие молодые люди в возрасте до 30-35 лет вообще не понимают, что такое СССР и при чем здесь Российская Федерация. Поэтому Москва может таким образом пытаться напомнить о себе.

Вполне вероятно, что Путин не теряет надежды реализовать план "Новороссии". Согласно этому замыслу, под контроль России должна была бы перейти не только львиная доля украинского юга и востока, но и, в частности, Николаевская и Одесская области. Таким образом Кремль мог бы попытаться соединить Приднестровье с территорией, которую контролирует Российская Федерация. А здесь уже есть подготовленная почва: часть жителей Приднестровья получила российские паспорта, то есть формально стала гражданами Российской Федерации. Именно это Москва может использовать для юридического обоснования дальнейшей аннексии части территории Республики Молдова.

Думаю, это и есть три ключевых фактора, которые объясняют, почему снова зашла речь о выдаче российских паспортов жителям Приднестровья. Если же говорить о мобилизационном потенциале Приднестровья, то, согласно российскому законодательству, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет сразу попадают под нормы о мобилизации. Соответственно, в зоне риска оказываются и новоиспеченные граждане Российской Федерации, которые сейчас проживают, условно говоря, в Тирасполе. А учитывая то, что Путин буквально по всему миру рыщет в поисках дополнительных ресурсов для пополнения сильно прореженных рядов российских штурмовиков, он будет рад любому количеству. Для него это ресурс, с помощью которого враг пытается продолжать уничтожение украинцев.

Что касается того, как это можно реализовать технически, то здесь стоит вспомнить заявления заместителя руководителя Офиса президента Украины Павла Палисы о том, что Россия может пытаться создавать так называемые буферные зоны на территории Одесской и Винницкой областей, что соответствует приказу Путина еще от мая 2024 года. Но вопрос в другом: какими силами, какими ресурсами и какими возможностями Путин сможет реализовать продвижение своих штурмовых отрядов или десантных подразделений для создания мощной группировки на территории Приднестровья, которая будет угрожать Одесской области?

На сегодняшний день таких ресурсов у Путина нет. И в обозримой перспективе их не ожидается, ведь все, что у него есть, он бросает в огонь войны на фронте.

Конечно, часто вспоминают тезис Путина о том, что Россия играет "в долгую". Но даже в долгосрочной перспективе тенденции для российской армии, экономики и Российской Федерации в целом совершенно неутешительны. Россия все больше теряет. Темпы ее продвижения снижаются.

Например, в марте они были примерно на 10% выше, чем в апреле. И это при том, что количество боевых действий в апреле выросло — пусть и ненамного, на два-три процента. Но тенденция красноречива — российская армия обескровливается. Поэтому Путину не стоит рассчитывать на то, что ситуация коренным образом изменится в его пользу. Единственное место, где она "меняется", — это в лживых докладах российского Генштаба, где генералы рассказывают Путину, что российская армия контролирует населенные пункты на территории Харьковской области, до которых им еще идти 10–15 километров.

Но ложь — это часть гибридной агрессии, основателем которой является генерал Герасимов. Как видим, она работает не только против третьих стран, но и против самой военно-политической верхушки Российской Федерации. Диктатору лгут, Путин эту ложь принимает на веру и на ее основе делает голословные заявления о том, что к осени российская армия якобы полностью будет контролировать Донецкую область.

Что касается угрозы для Молдовы со стороны российских войск в Приднестровье, то там остается группировка — оперативная группа российских войск, примерно 1500 военных, значительная часть из них ни дня не имела опыта применения оружия в реальных боевых действиях. Это, мягко говоря, не та сила, которая может самостоятельно вести современную войну. Кроме того, там есть устаревшая техника, которая точно не готова к участию в современных боевых действиях, особенно в условиях, когда на поле боя доминируют дронные системы. Поэтому угроза в определенной степени существует, но это точно не та составляющая, которая может создать реальную критическую опасность для украинской границы с Приднестровьем. Риски есть, но они незначительны и прежде всего касаются возможных диверсионных или террористических действий со стороны российской группировки в "ПМР".

Впрочем, если с территории Приднестровья возникнет угроза для Украины, наше государство точно не будет "мальчиком для битья". Украинская армия будет действовать жестко, рационально и зеркально. Нам чужое не нужно, но свое мы точно не отдадим.

Силы и средства украинских Сил обороны на южном направлении есть. Все, что нужно будет сделать для защиты украинских границ, будет сделано. Могут ли быть какие-то превентивные действия со стороны Украины? Нет, и объясню почему. Украинская армия может быть вовлечена в определенные процессы на территории де-факто Республики Молдова только по приглашению правительства Молдовы. Таких приглашений я не видел. В то же время наши границы точно будут надежно защищены, потому что для этого есть и силы, и средства. А у врага там нет такого опыта, профессионализма и ресурсов, чтобы создать критическую угрозу для Одесской или Винницкой областей.

Если Молдова увидит реальную угрозу со стороны Приднестровья, теоретически она может обратиться за помощью. Но это уже вопрос к специалистам, которые занимаются коммуникацией в Министерстве иностранных дел или Министерстве обороны Республики Молдова. Возможно, они воспользуются поддержкой своих румынских партнеров или союзников. Мне сложно сказать, какие именно решения могут принимать в Кишиневе.

Для Украины главная задача — обеспечивать территориальную целостность и независимость нашего государства. Именно этим украинские Силы обороны и будут заниматься. Делегирование полномочий для действий на территории другого государства — это компетенция той страны, которая приглашает нас к таким действиям. Далее соответствующие решения принимаются Верховной Радой по представлению президента Украины. Но это процесс не очень быстрый, и в нем должны быть учтены все факторы, прежде всего ресурсные.

Ситуация на приднестровском направлении требует повышенного внимания, хотя, честно говоря, это внимание никогда и не исчезало. Здесь стоит обратить внимание на определенную синхронность действий России. Враг пугает ядерным оружием, пытается активизировать усилия на фронте, использует тему Приднестровья. Создается впечатление, что Россия стремится максимально растянуть наши ресурсы и ввести нас в заблуждение, чтобы мы не понимали, откуда ждать опасности.

Но это не первая такая история. Думаю, украинские разведывательные службы имеют абсолютно четкое понимание перспективных намерений российских оккупантов. Никто глупостей делать не будет. Украина и в дальнейшем будет реализовывать свою стратегию стратегической обороны, направленную на истощение врага.

Подводя итог, Россия может использовать тему Приднестровья в нескольких направлениях. Во-первых, как источник мобилизационного ресурса. Во-вторых, как повод для дальнейших заявлений о "защите граждан России". В-третьих, как элемент информационной кампании и гибридного давления. И сейчас это действительно больше похоже на информационную кампанию, которую российский Генштаб использует для нагнетания ситуации, создания атмосферы недоверия, паники и хаоса. Но одно дело — рассказывать о намерениях, и совсем другое — иметь ресурс для их реализации. На сегодняшний день мы можем констатировать: у России нет ресурсов для серьезной эскалации с территории Приднестровского региона Молдовы. Возможно, они и хотели бы это сделать, но им просто нечем.

О персонаже: Владислав Селезнев Владислав Селезнев — украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верным украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год — начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с окончанием контракта.

