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Портников: почему "война городов" между Ираном и Ираком повторяется в ударах по Одессе и Белгороду

Виталий Портников
14 августа 2026, 09:18
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Публицист объясняет, почему симметричные удары по тылам России и Украины повторяют логику ирано-иракской "войны городов", но разрушают миф Кремля о собственной неприкосновенности.
обстрел Украины
Обстрел Украины / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Пока линия фронта неделями не сдвигается ни на километр, Москва в очередной раз делает ставку не на окопы, а на тыл - электросети, порты, жилые кварталы. Журналист и лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Виталий Портников проводит параллель с "войной городов" между Ираном и Ираком в 1980-х-х и объясняет, почему нынешние удары по Одессе и Белгороду не приближают капитуляцию Кремля, но разрушают главный миф, на котором держится готовность России воевать бесконечно. Публикуем мнения автора на языке оригинала.

Когда фронт застывает и неделями не сдвигается ни на километр, армии рано или поздно обращают внимание на другую цель - не окопы врага, а его города. Это не новая изобретательность Кремля. Такую логику мир уже видел во время ирано-иракской войны, которую современники так и назвали: война городов.

К середине восьмидесятых позиционная война на суше окончательно застряла в многолетней "войне на истощение" - фронт годами не сдвигался ни в одну, ни в другую сторону, а цена каждого метра измерялась десятками тысяч жизней. И тогда Саддам Хусейн попытался добиться с помощью ракет того, чего не мог добиться танками. Иракская авиация и баллистические ракеты нанесли удары по Тегерану и другим иранским городам, Иран ответил собственными "Скадами" по Багдаду. Оба диктатора рассчитывали на одно и то же: гражданское население не выдержит постоянного страха и будет давить на собственное правительство, требуя капитуляции.

видео дня

Самой страшной стала весна 1988 года, когда Ирак выпустил по Тегерану десятки ракет "Аль-Хусейн" с увеличенным радиусом действия, и население столицы, опасаясь химических боеголовок, массово бежало из города. За восемь лет этой войны погибли тысячи мирных жителей с обеих сторон, десятки тысяч получили ранения, обе столицы подверглись серьёзным разрушениям. И ни одной капитуляции из-за сломленной воли к сопротивлению.

Война закончилась в августе 1988 года не потому, что чья-то столица сдалась. Она закончилась потому, что обе армии истощились на фронте.

Ирак восстановил контроль над утраченными территориями, Иран признал, что продолжение бессмысленно, руины городов стали фоном этой войны, тяжёлым и кровавым фоном, но не её победным финалом. Ни Тегеран, ни Багдад не сломились под ракетами; сломилась способность обеих армий продолжать наступление.

Мы наблюдаем ту же логику сегодня. Когда бои за Константиновку или Покровск измеряются метрами в неделю ценой тысяч жизней, Москва вновь ищет победу не в окопах, а в тылу: в ударах по электроподстанциям, жилым кварталам, портовой инфраструктуре. Расчет тот же, что и у Саддама сорок лет назад: там, где не проходят танки, полетят ракеты, и рано или поздно уставшее от темноты и холода общество заставит свое правительство капитулировать.

Но есть то, чего до сих пор не было в войнах с Россией, - именно это и является новым в этой войне. Годами Россия обладала практически монопольным правом наносить удары по гражданским объектам в глубоком тылу, тогда как Украина могла отвечать разве что в приграничных районах несколькими видами дальнобойного оружия собственного производства. Именно эта асимметрия давала Кремлю ощущение полной безнаказанности: разрушать можно, не боясь увидеть то же самое в собственном зеркале. Сегодня эта монополия заканчивается - и заканчивается быстрее, чем могли себе представить в Москве даже год назад.

В ночь на 9 августа это стало особенно наглядно. Россия нанесла один из самых масштабных в этом году ударов по Одессе - баллистическими, противокорабельными и противорадиолокационными ракетами, десятками ударных дронов. Повреждена энергетическая инфраструктура, без света остались жители трёх районов города, имеются разрушения жилой застройки. В ту же ночь украинские дроны массированно атаковали Белгород: в нескольких районах города, в частности в центре, вспыхнули пожары, повреждены многоэтажки и частные дома; по словам исполняющего обязанности губернатора области Александра Шуваева, тринадцать человек пострадали.

Это уже не война, где горит только одна сторона, пока другая наблюдает с безопасного расстояния. Это зеркало, которое каждую ночь возвращает России то самое изображение, которое она десятилетиями считала исключительно украинской судьбой, и которое, судя по всему, застало Кремль врасплох именно своей повторяемостью.

Означает ли это, что Кремль быстрее пойдет на уступки? Опыт Ирана и Ирака предостерегает от чрезмерного оптимизма: там взаимные удары по городам длились годами и сами по себе не приблизили мир; мира добилась лишь истощённая ресурсная база фронта, а не сломленная психика тыла. Обе столицы выдержали гораздо больше, чем от них ожидали накануне войны. Тот же сценарий вполне может повториться и здесь: Москва способна выдерживать удары по Белгороду или Курску так же долго, как Тегеран выдерживал ракеты Саддама.

Но есть одно существенное отличие, и именно оно даёт повод для надежды. В Иране и Ираке решения о войне и мире принимали диктаторы, для которых страдания собственного тыла никогда не были главным аргументом. Аятолла Хомейни и Саддам Хусейн считали цену приемлемой, пока армия держала фронт. Путинский режим построен на той же логике терпимости к чужой боли. Но он ещё и опирается на миф о собственной неприкосновенности, на убеждение российского обывателя, что война - это то, что происходит где-то далеко, с кем-то другим. Для россиян война - это только то, что происходит на их собственной территории, именно отсюда возникла дата 22 июня 1941 года, хотя Вторая мировая война с участием армии Советского Союза тогда уже была в самом разгаре. Итак, именно миф о неприкосновенности, а не боевой дух армии, разрушается каждый раз, когда горит Белгород так же, как горит Одесса.

Есть здесь и ещё один аспект, которого не было сорок лет назад в Персидском заливе. Ирано-иракская война оставалась, по сути, частным делом двух диктатур - мир наблюдал, иногда поставлял оружие обеим сторонам одновременно, но не имел в ней прямого интереса, пока не пострадало судоходство в самом заливе. Российско-украинская война иная: Украине помогает коалиция демократических стран, поставляющая технологии нанесения ударов на большие расстояния. Сама симметрия - тот факт, что Украина может наносить ответные удары не только на поле боя, но и в воздушном пространстве противника, - становится для западных партнеров дополнительным аргументом в пользу дальнейшей поддержки.

Легче обосновывать поставки ракет, когда оружие не просто сдерживает наступление, а действительно меняет расчеты врага. Симметрия городов - это не только психологическое давление на Москву, но и политический ресурс Киева в переговорах со своими союзниками.

Путин начинал эту войну, будучи убежденным, что будут гореть только украинские города. Теперь горят и Петербург, и Чебоксары, и Воронеж, и Белгород, и даже сама Москва. Это ещё не приближает капитуляцию Кремля: история Ирана и Ирака учит не полагаться на это. Но это разрушает главную иллюзию, на которой держалась готовность России продолжать войну бесконечно, - иллюзию безнаказанности.

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О личности: Виталий Портников

Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обзорщик "Радио Свобода" и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

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