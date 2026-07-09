Портников объяснил, почему Путин бомбит дома с киевлянами, а не военные объекты

Публицист объясняет, почему последние удары по столице - это не ошибка прицеливания, а сознательная стратегия запугивания и вытеснения населения.

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Последствия удара по Киеву / Коллаж: Главред, фото: US Army, ГСЧС

Новая волна массированных ракетных и дронных ударов по Киеву вновь сосредоточилась именно на жилых кварталах, а не на военных или промышленных объектах, что окончательно развеивает любые сомнения относительно намерений Кремля. Публицист Виталий Портников анализирует эту атаку в контексте многолетней стратегии Путина - от взрывов домов в Москве в 1999 году до целенаправленной демографической войны против Украины. Автор объясняет, как террор против гражданского населения связан с планами по вытеснению украинцев и провоцированию миграционного кризиса в Европе. Публикуем его взгляды на языке оригинала.

Последняя российская атака, нацеленная прежде всего на украинскую столицу, не оставила сомнений даже у тех, кто еще мог предполагать, что Россия пытается наносить удары по каким-то военным или промышленным объектам и просто не обращает особого внимания на то, что её ракеты попадают в жилые кварталы, расположенные рядом с атакуемыми объектами. Нет, эта атака была направлена именно на жилые кварталы - кажется, никаких других объектов россияне и не искали, они хотели именно разрушить и запугать. Это самая настоящая логика террора.

Возникает логичный вопрос: чего же Путин хочет добиться этим террором против мирного населения, действительно ли он верит, что может компенсировать такими ударами отсутствие серьезных результатов на фронте? Зная модель поведения российского президента, этого вовсе нельзя исключать. На заре своей политической карьеры, в 1999 году, Путин атаковал жилые кварталы собственной столицы - взрывы домов в Москве и других городах Российской Федерации должны были убедить граждан, что безопасность может обеспечить только этот маленький дряхлый человечек, который обещал мочить террористов в туалете.

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Теперь он действует с точностью до наоборот - атакует жилые кварталы Киева, чтобы украинцы осознали: безопасности не будет, пока они не согласятся на его условия и не откажутся от своего государства и суверенитета.

Еще одна его цель вписывается в логику демографической войны, которую он ведет против Украины практически с первых дней большого вторжения. Мы много раз говорили, что настоящей целью Путина должен был стать блицкриг - мгновенная оккупация Украины и замена её власти на марионеточную. Но в России прекрасно понимали, что такое вторжение обязательно спровоцирует поток беженцев в Европу. И преследовали сразу две цели. Первая - избавиться от местного населения, чтобы потом комфортно заселять украинские земли российскими гражданами, как это, собственно, и происходит на оккупированных территориях Украины. И вторая - спровоцировать масштабный миграционный кризис в Европе, который поможет прийти к власти представителям ориентированных на Москву политических сил.

У Путина уже был опыт организации такого кризиса - когда он помогал сирийскому диктатору Башару Асаду. Ведь именно тогда ультраправые и ультралевые радикалы, которые всегда призывали к взаимопониманию с Кремлем, начали набирать вес, а их рейтинги - расти как на дрожжах. Я уверен: если бы не сирийский миграционный кризис, не было бы такого взлета "Альтернативы для Германии" и других ультраправых политических партий в Европе.

Эти планы Путина, как известно, провалились. Блицкриг не удался. Не получился и миграционный кризис, потому что прибытие украинских беженцев не вызвало в европейском обществе таких последствий, как прибытие беженцев с Ближнего Востока, - хотя, честно говоря, сейчас миграционные настроения в Европе уже начинают меняться. Но всё же одно важное последствие нападения в феврале 2022 года было: население Украины действительно существенно сократилось, миллионы людей уехали из страны, и каждый новый год войны не оставляет особых надежд на то, что большая часть из них когда-нибудь вернётся. А Путин продолжает использовать инструменты, которые могут помочь усилить демографическое давление. Ведь удары по крупным городам - это также потенциальное переселение населения, его перемещение в меньшие города и другие страны, то есть попытка лишить соседнее государство экономических и демографических перспектив. И это также логика террора.

Поэтому, на мой взгляд, президент Украины Владимир Зеленский на предстоящем саммите НАТО в Анкаре должен говорить с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом и другими западными лидерами именно об этом терроре. Не только о войне, но и о терроре. О том, что Путин окончательно превратился в главу террористической организации, которая лишь имитирует государство. И от этого главного террориста планеты теперь нужно защищать обычных граждан, становящихся жертвами его обстрелов. Ведь это уже точно не только война армий. Это классическая война против женщин и детей – то, чем, скажем, занимаются террористические организации на Ближнем Востоке.

Поэтому так важно усилить противовоздушную оборону Украины с целью защиты её гражданского населения. Поэтому так важны дальнейшие удары по российской экономике – с целью лишения террористов денег, которые дают им возможность совершать дальнейшие преступления против мирного населения. И речь идет не только о западных санкциях, которые должны остановить продажу российской нефти и закупку российских нефтепродуктов другими странами. Это ещё и передача Украине дальнобойного оружия, которое должно уничтожить российскую промышленность и поставить террористов на колени - те самые колени, о которых они так любят упоминать в своём самолюбовании. Оказывается, Россия поднимается с колен только для того, чтобы убивать, насиловать и калечить. Ну, пусть тогда стоит на своих коленях и никому не мешает.

Для тех, кто живёт в Украине, террор - это не просто образ, не просто метафора. Это ощущение момента, когда ты находишься в укрытии и осознаёшь, что рядом с ним взрываются ракеты и беспилотники. Или когда ты сидишь в коридоре собственной квартиры и слышишь звуки взрывов. Или когда ты осознаёшь, что твоей квартиры больше нет - и что больше нет твоих близких, убитых Путиным и его боевиками в погонах. И помощь Украине - это, таким образом, не просто деньги и оружие. Это возможность выжить тогда, когда тебя планируют убить.

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О персоне: Виталий Портников Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обзорщик "Радио Свобода" и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН-клуба. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

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