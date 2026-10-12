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Портников объяснил, почему никакие уступки не остановят Путина

Виталий Портников
12 октября 2026, 07:11
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Журналист объясняет, почему даже внеблоковая Украина с русским языком и Церковью до 2014 года не защитила себя от посягательств Кремля на Крым.
Виталий Портников, мозаика с Тесеем и Минотавром
Виталий Портников и Минотавр / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org/Goo3, wikimedia.org/Carole Raddato

Журналист Виталий Портников обращается к древнегреческому мифу о Минотавре, чтобы объяснить, почему бессмысленно искать уступки, которые удовлетворили бы Путина. По его мнению, стране-агрессору не нужны ни русский язык, ни Церковь, ни Донецкая область, ни отказ от НАТО - России нужна сама Украина, поэтому никакие жертвы не помогут, пока не уничтожены символ и ресурс агрессии. Публикуем его размышления.

Минотавр, критское чудовище с головой быка и туловищем человека, девять лет пожиравшее семь юношей и семь девушек из Афин. На самом деле он в своем вечном заточении в причудливом лабиринте, выстроенном критским царем Миносом для этого плода прелюбодеяния жены с волшебным белым быком, вовсе не жаждал их есть. А даже если и желал, вряд ли мог об этом сообщить - ведь с Минотавром никто ни о чем особенно не разговаривал.

Этот заложник Миноса был символом его власти над побежденными Афинами. Каждый раз, когда Афины отправляли на Крит очередной корабль с жертвами, они признавали эту власть самым брутальным из возможных способов.

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В самих Афинах все эти годы не утихали политические дискуссии. Одни говорили, что нужно избавиться от царя Эгея и всей его династии. Ведь это царь Эгей был виновен в смерти сына критского царя Андрогея - и разъяренный отец мстил Афинам за смерть своего наследника. А не будет Эгея - некого будет обвинять в смерти Андрогея и не будет мотивов для мести.

Другие пытались повлиять на кадровую политику. Кто-то призывал отправлять на Крит самых красивых девушек и юношей - чтобы их хотелось не есть, а делить с ними ложе. Другие, наоборот, считали, что отправлять нужно монстров - так Крит не получит морального удовлетворения от жертв и в конце концов откажется от своих претензий.

И только Тесей, когда появился в отчих Афинах, решил убить Минотавра. И убил. Кстати, миф не говорит, что Тесей искал смерти Миноса, хотя в критском царе и была вся проблема. Но Тесей, великий герой, понял, что обезвреживание символа агрессии лишит вражеский режим самой возможности ее продолжать. Хрестоматийный миф в основном сосредоточен на смерти Минотавра и на любви Тесея и дочери критского царя Ариадны. Но в мифологии есть четкое разъяснение относительно будущего Миноса. Критский царь погиб, когда нарушил мирное соглашение с Тесеем, потому что был наказан одним из главных богов греческого пантеона Посейдоном, морским братом Зевса.

Автор мифа еще тогда осознал, что агрессор без символа агрессии, без своей силы (как сказали бы сейчас - без ресурса войны) долго не просуществует. И это - урок на тысячи лет.

Поэтому хватит спорить о том, что нужно Путину для того, чтобы он завершил войну против Украины, - русский язык, Церковь, Донецкая область или отказ от НАТО.

Ничего ему не нужно, кроме нас. До 2014 года Украина была внеблоковым государством с русским языком в регионах, российской Церковью и с оппозицией большей части населения к евроатлантической интеграции. Это не мешало российскому парламенту принимать постановление о российском статусе Севастополя, российскому руководству поддерживать пророссийского президента Крыма сепаратиста Юрия Мешкова и готовить аннексию полуострова. Это не остановило события вокруг Тузлы и энергетический шантаж Украины (совсем не только во времена Ющенко). Такой, как сейчас, Украина стала даже не после нападения в 2014 году, а только после нападения в 2022-м. Даже после 2014 года огромное количество наших соотечественников продолжало убеждать, что "не все так однозначно", голосовать за пророссийские и популистские силы и рассказывать, что "это все политики". Зачем России с ее огромным влиянием на Украину нужно было на нас нападать?

Может, потому что России нужно было поглотить Украину, а не сосуществовать с ней?

Поэтому искать, чем бы удовлетворить Минотавра, если главная цель - ваша собственная покорность и смерть, бесполезное дело. Вы можете найти себе готового к компромиссам царя (кажется, в 2019 году таки нашли), а предыдущего всем скопом сбросить со скалы под счастливый хохот. Вы можете отправлять на Крит не по семь юношей и девушек, а по десять. Вы можете перестать говорить как в Афинах и попробовать говорить как на Крите. Вы можете отказаться от жертв Афине в пользу Зевса или Посейдона - может, они вас защитят. И вы можете просто мечтать, что когда Минос умрет, все сразу изменится.

Но вам ничего не поможет, пока вы не уничтожите Минотавра.

О личности: Виталий Портников

Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель "Радио Свобода" и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН-клуба. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

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