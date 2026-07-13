Портников о смерти Линдси Грэма: "Умер последний ястреб Америки"

Журналист Виталий Портников - о политическом наследии сенатора, который до последнего оставался последовательным союзником Украины и Израиля.

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Линдси Грэм / коллаж: Главред, фото: x.com/LindseyGrahamSC

На фоне известия о внезапной смерти сенатора Линдси Грэма, который буквально накануне обсуждал с Владимиром Зеленским вопросы противовоздушной обороны и санкций против России, в Вашингтоне заговорили о завершении целой политической эпохи. Журналист и политический обозреватель Виталий Портников анализирует, почему поддержка Грэма была уникальной для расколотой двухпартийной Америки и какие уроки из этого должны извлечь Украина и другие демократические страны. Публикуем его взгляды на языке оригинала.

Известие о внезапной смерти сенатора Линдси Грэма поступило тогда, когда он только что вернулся из своего десятого военного визита в Киев - ещё в пятницу он встречался с президентом Зеленским, говорил о противовоздушной обороне Украины и санкциях против России.

Грэм никогда не был классическим законодателем-дипломатом. Напротив - он был человеком, который подчеркивал необходимость силового давления на диктатуры и их лидеров. Который подчеркивал, что только такая позиция Соединенных Штатов может помочь демократическим странам заложить основы для собственной безопасности в нашем непростом мире.

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Поддержка сенатором Грэмом Украины с тех пор, как началась российская агрессия против нашей страны, всегда была последовательной и принципиальной. Ведь и во всех других случаях, когда Россия предпринимала агрессивные действия, сенатор придерживался именно такой позиции.

Например, тогда, когда было принято решение о нападении России на маленькую Грузию - что стало прелюдией к крупным войнам на постсоветском пространстве. И тогда у сенатора Грэма была абсолютно четкая позиция и четкий посыл администрации президента Джорджа Буша - вплоть до предложений проявлять большую решимость в защите грузинского суверенитета и принимать решения о более решительных политических шагах.

Столь же абсолютно чёткой и понятной была позиция сенатора и в ближневосточных вопросах, где он всегда призывал занимать жесткую позицию в отношении Ирана и других диктаторских режимов, угрожающих безопасности как Соединенных Штатов, так и демократических стран региона.

С этой точки зрения можно сказать, что позиция сенатора Грэма была уникальной - в ситуации, когда и Израиль, и Украина практически лишились традиционной двухпартийной поддержки, которая сосредоточилась либо в рядах республиканцев, либо в рядах демократов. Сенатор Грэм поддержал обе эти страны - и сейчас о нём со словами благодарности вспоминают и в Киеве, и в Иерусалиме. И это также напоминание о том, какой должна быть политика Соединённых Штатов в отношении демократических стран, борющихся за своё существование в противостоянии с отвратительными диктаторскими режимами - режимами, которые считают, что сила, принуждение и идеологические выдумки могут служить оправданием для убийства мирных граждан и захвата чужих территорий.

Конечно, можно было бы сказать, что уроки эпохи, которую в американской политической жизни олицетворял Линдси Грэм, обязательно будут учтены. Но я бы не был таким оптимистом. Все мы с вами видим, что наступили новые политические времена. Пришли люди, которые думают не столько о принципах, сколько об избирательных победах. Люди, которые не хотят объяснять своим соотечественникам суть ценностей, а прежде всего стремятся понравиться этим соотечественникам ради скорой победы на выборах. И даже не задумываются о том, что следующих выборов для этих самых соотечественников может просто не состояться - в связи с военной опасностью и их гибелью. То, что, кстати, раньше было исключительно образом, когда мы говорили об этой опасности и об этой гибели, сейчас становится реальностью во многих странах мира. И количество этих стран будет только увеличиваться в нашем непростом XXI веке - если мы не будем прислушиваться к политическому наследию таких людей, как сенатор Линдси Грэм. Как и сенатор Джон Маккейн - которого Грэм в свое время защищал от самого Дональда Трампа.

Линдси Грэм останется воплощением той американской политики, которая дарила миру надежду на мир и выживание в самые мрачные десятилетия как ХХ, так и начала XXI века. А сейчас эта позиция может стать надеждой на то, что мир сможет выбраться из той политической и военной бездны, в которую мы все провалились, - с меньшим количеством разрушений, жертв и того ощущения катастрофы, которое не покидает нас.

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О личности: Виталий Портников Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обзорщик "Радио Свобода" и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН-клуба. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

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